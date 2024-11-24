Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hưng Yên: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá

'- Quản lý máy móc thiết bị sản xuất (MMTBSX) tại phân xưởng được phân công phụ trách;

-Phối hợp quản lý các hệ thống điện, nước, điều hòa không khí, khí nén, các điều kiện sản xuất trong khu vực phân xưởng được phân công phụ trách.

-Thực hiện và kiểm tra công tác GMP, ISO, 5S, an toàn lao động theo nội quy, quy định của công ty.

- Lập hồ sơ MMTB mới trong các khu vực sản xuất đảm bảo theo đúng quy định GMP.

- Kiểm soát hoạt động bảo trì, sửa chữa, thẩm định MMTBSX, hoạt động khắc phục sự cố tại phân xưởng được phân công phụ trách.

- Thống kê, phân tích và giải quyết vấn đề; Lập báo cáo đề xuất các biện pháp cải tiến nhằm nâng cao công suất, chất lượng MMTBSX.

-Thực hiện các công việc khác do Tổ trưởng và Trưởng, Phó phòng phân công.

Yêu Cầu Công Việc

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.

Sử dụng thành thạo word, excel, vẽ và sử dụng thành thạo phần mềm AutoCad

Có thể làm theo ca. Tính tuân thủ tốt.

Quyền Lợi

- Được trả lương, phúc lợi, chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.

- Mức lương: thỏa thuận

(Lương khởi điểm hàng tháng từ 11 triệu đồng/ 22 ngày công khi hết thời gian thử việc. Thu nhập ngoài lương khoảng 30-40% lương)

- Có chế độ nghỉ lễ, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hằng năm và được đào tạo theo quy định của pháp luật và của công ty

- Thời gian làm việc: 8h/ngày, 6 ngày/tuần. Làm giờ hành chính, làm thêm, làm ngoài giờ theo yêu cầu của công việc (khi cần)

- Được làm việc trong môi trường làm việc ổn định, người lao động được phát huy khả năng bản thân.

- Các chế độ khác: Có xe ô tô theo tuyến đưa đón cán bộ nhân viên đi làm từ Hà Nội đến công ty, ...

Cách Thức Ứng Tuyển

