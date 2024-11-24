Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Tuyển Kỹ sư tự động hoá Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco làm việc tại Hưng Yên thu nhập Thỏa thuận

Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco
Ngày đăng tuyển: 24/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 20/12/2024
Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco

Kỹ sư tự động hoá

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư tự động hoá Tại Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hưng Yên: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên, Văn Lâm, Thành phố Hưng Yên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư tự động hoá Với Mức Lương Thỏa thuận

'- Quản lý máy móc thiết bị sản xuất (MMTBSX) tại phân xưởng được phân công phụ trách;
-Phối hợp quản lý các hệ thống điện, nước, điều hòa không khí, khí nén, các điều kiện sản xuất trong khu vực phân xưởng được phân công phụ trách.
-Thực hiện và kiểm tra công tác GMP, ISO, 5S, an toàn lao động theo nội quy, quy định của công ty.
- Lập hồ sơ MMTB mới trong các khu vực sản xuất đảm bảo theo đúng quy định GMP.
- Kiểm soát hoạt động bảo trì, sửa chữa, thẩm định MMTBSX, hoạt động khắc phục sự cố tại phân xưởng được phân công phụ trách.
- Thống kê, phân tích và giải quyết vấn đề; Lập báo cáo đề xuất các biện pháp cải tiến nhằm nâng cao công suất, chất lượng MMTBSX.
-Thực hiện các công việc khác do Tổ trưởng và Trưởng, Phó phòng phân công.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nhanh nhẹn, cẩn thận, trung thực.
Sử dụng thành thạo word, excel, vẽ và sử dụng thành thạo phần mềm AutoCad
Có thể làm theo ca. Tính tuân thủ tốt.

Tại Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco Thì Được Hưởng Những Gì

- Được trả lương, phúc lợi, chế độ bảo hiểm theo quy định của pháp luật.
- Mức lương: thỏa thuận
(Lương khởi điểm hàng tháng từ 11 triệu đồng/ 22 ngày công khi hết thời gian thử việc. Thu nhập ngoài lương khoảng 30-40% lương)
- Có chế độ nghỉ lễ, nghỉ mát, khám sức khỏe định kỳ hằng năm và được đào tạo theo quy định của pháp luật và của công ty
- Thời gian làm việc: 8h/ngày, 6 ngày/tuần. Làm giờ hành chính, làm thêm, làm ngoài giờ theo yêu cầu của công việc (khi cần)
- Được làm việc trong môi trường làm việc ổn định, người lao động được phát huy khả năng bản thân.
- Các chế độ khác: Có xe ô tô theo tuyến đưa đón cán bộ nhân viên đi làm từ Hà Nội đến công ty, ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco

Công ty cổ phần công nghệ cao Traphaco

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tân Quang, Văn Lâm, Hưng Yên

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

