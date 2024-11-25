Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Steel Builder làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Steel Builder
Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Quảng Ninh:
- Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
- Quản lý và giám sát chặt chẽ hồ sơ đầu vào vật tư mua sắm vật tư, thiết bị, giám sát công tác thí nghiệm mẫu và hồ sơ theo dự án
- Làm hồ sơ thanh quyết toán, bảo vệ khối lượng thanh quyết toán định kì với QS của chủ đầu tư.
- Kiểm tra và dự trù chi phí thí nghiệm phục vụ thi công công trình.
- Lập báo cáo khối lượng tuần, tháng, quý.
- Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của TBP/BGĐ
- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Xây dựng/ Kiến trúc/ Cơ khí;
- Có khả năng công trình xa nhà theo dự án, tối thiểu 45 ngày / 1 đợt phép
- Anh văn có thể đọc, hiểu cơ bản bản vẽ;
- Thành thạo vi tính văn phòng, Autocad;
- Đã tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ tính khối lượng, làm dự toán & đào tạo về nhận biết vật tư ngành xây dựng;
- Giao tiếp tốt, trách nhiệm cao, nhiệt tình, cẩn thận trong công việc.
- Có khả năng công trình xa nhà theo dự án, tối thiểu 45 ngày / 1 đợt phép
- Anh văn có thể đọc, hiểu cơ bản bản vẽ;
- Thành thạo vi tính văn phòng, Autocad;
- Đã tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ tính khối lượng, làm dự toán & đào tạo về nhận biết vật tư ngành xây dựng;
- Giao tiếp tốt, trách nhiệm cao, nhiệt tình, cẩn thận trong công việc.
Tại Công Ty Cổ Phần Steel Builder Thì Được Hưởng Những Gì
Được đi du lịch
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
12 ngày nghỉ phép có lương
Được review 1 lần trong năm
Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định
12 ngày nghỉ phép có lương
Được review 1 lần trong năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Steel Builder
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI