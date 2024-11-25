Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Steel Builder làm việc tại Quảng Ninh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Quảng Ninh: - Quảng Ninh, Huyện Quảng Ninh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng

- Quản lý và giám sát chặt chẽ hồ sơ đầu vào vật tư mua sắm vật tư, thiết bị, giám sát công tác thí nghiệm mẫu và hồ sơ theo dự án

- Làm hồ sơ thanh quyết toán, bảo vệ khối lượng thanh quyết toán định kì với QS của chủ đầu tư.

- Kiểm tra và dự trù chi phí thí nghiệm phục vụ thi công công trình.

- Lập báo cáo khối lượng tuần, tháng, quý.

- Thực hiện các yêu cầu khác theo yêu cầu của TBP/BGĐ

- Chi tiết công việc sẽ trao đổi cụ thể hơn trong quá trình phỏng vấn.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp cao đẳng trở lên chuyên ngành Xây dựng/ Kiến trúc/ Cơ khí;

- Có khả năng công trình xa nhà theo dự án, tối thiểu 45 ngày / 1 đợt phép

- Anh văn có thể đọc, hiểu cơ bản bản vẽ;

- Thành thạo vi tính văn phòng, Autocad;

- Đã tham gia các khóa đào tạo về nghiệp vụ tính khối lượng, làm dự toán & đào tạo về nhận biết vật tư ngành xây dựng;

- Giao tiếp tốt, trách nhiệm cao, nhiệt tình, cẩn thận trong công việc.

Quyền Lợi Được Hưởng

Được đi du lịch

Được hưởng chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định

12 ngày nghỉ phép có lương

Được review 1 lần trong năm

Cách Thức Ứng Tuyển

