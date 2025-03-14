Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Việt Construction Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Mô tả công việc

• Lập và kiểm soát dự toán, bóc tách khối lượng, tổng hợp chi phí dự án xây dựng.

• Quản lý, kiểm tra và cập nhật hồ sơ thanh quyết toán công trình.

• Theo dõi, kiểm soát hợp đồng, đánh giá hiệu quả tài chính của dự án.

• Phối hợp với các phòng ban, nhà thầu để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến chi phí xây dựng.

• Tham gia đấu thầu, lập hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ dự toán công trình.

• Cập nhật định mức, đơn giá xây dựng theo quy định hiện hành.

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Xây dựng, Quản lý xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan.

• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dự toán, kiểm soát chi phí hoặc thanh quyết toán công trình.

• Sử dụng thành thạo phần mềm dự toán (G8, Excel, AutoCAD và các phần mềm chuyên ngành khác).

• Cẩn thận, có trách nhiệm cao và kỹ năng làm việc nhóm tốt.

• Có khả năng phân tích tài chính, lập báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư.

Quyền lợi:

• Thu nhập hấp dẫn, từ 10 đến 15 triệu++, thưởng theo năng lực và hiệu suất công việc.

