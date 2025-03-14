Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Việt Construction Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Việt Construction Thăng Long làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công Ty Cổ Phần Việt Construction Thăng Long
Ngày đăng tuyển: 14/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 13/04/2025
Công Ty Cổ Phần Việt Construction Thăng Long

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Việt Construction Thăng Long

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Số 15, ngõ 26, phố Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Mô tả công việc:
Mô tả công việc
• Lập và kiểm soát dự toán, bóc tách khối lượng, tổng hợp chi phí dự án xây dựng.
• Quản lý, kiểm tra và cập nhật hồ sơ thanh quyết toán công trình.
• Theo dõi, kiểm soát hợp đồng, đánh giá hiệu quả tài chính của dự án.
• Phối hợp với các phòng ban, nhà thầu để xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến chi phí xây dựng.
• Tham gia đấu thầu, lập hồ sơ dự thầu, thẩm định hồ sơ dự toán công trình.
• Cập nhật định mức, đơn giá xây dựng theo quy định hiện hành.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Kinh tế Xây dựng, Quản lý xây dựng hoặc các chuyên ngành liên quan.
• Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực dự toán, kiểm soát chi phí hoặc thanh quyết toán công trình.
• Sử dụng thành thạo phần mềm dự toán (G8, Excel, AutoCAD và các phần mềm chuyên ngành khác).
• Cẩn thận, có trách nhiệm cao và kỹ năng làm việc nhóm tốt.
• Có khả năng phân tích tài chính, lập báo cáo đánh giá hiệu quả đầu tư.
Quyền lợi:
• Thu nhập hấp dẫn, từ 10 đến 15 triệu++, thưởng theo năng lực và hiệu suất công việc.

Tại Công Ty Cổ Phần Việt Construction Thăng Long Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Việt Construction Thăng Long

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Việt Construction Thăng Long

Công Ty Cổ Phần Việt Construction Thăng Long

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 15, ngõ 26, phố Nghĩa Đô, Cầu Giấy, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

