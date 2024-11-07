Tuyển Kỹ sư xây dựng VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620
- Hồ Chí Minh:
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu
Lập và kiểm tra khối lượng, xây dựng giá đấu thầu
Tìm kiếm đối tác và so sánh đánh giá các báo giá
Soạn thảo hợp đồng
Lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ hoàn công
Giám sát thi công công trình
Kiểm tra các bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật, phân tích sự sai khác giữa bản vẽ, biện pháp thi công được lập so với thực hiện hiện trường và đề xuất các điều chỉnh phù hợp với cấp trên trước khi triển khai
Giám sát, đôn đốc các công tác thi công theo đúng bản vẽ thiết kế, tiến độ, định mức, biện pháp thi công và tiêu chuẩn được phê duyệt
Công tác lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán với chủ đầu tư
Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Kinh nghiệm: trên 5 năm
Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Autocad, Word, Excel, Powerpoint...
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cầu đường
Có thể đi công tác xa
Tại VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620 Thì Được Hưởng Những Gì
Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật...)
Cách Thức Ứng Tuyển Tại VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
