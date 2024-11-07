Tuyển Kỹ sư xây dựng VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Lập và kiểm tra khối lượng, xây dựng giá đấu thầu

Tìm kiếm đối tác và so sánh đánh giá các báo giá

Soạn thảo hợp đồng

Lập hồ sơ dự thầu, hồ sơ hoàn công

Giám sát thi công công trình

Kiểm tra các bản vẽ, hồ sơ kỹ thuật, phân tích sự sai khác giữa bản vẽ, biện pháp thi công được lập so với thực hiện hiện trường và đề xuất các điều chỉnh phù hợp với cấp trên trước khi triển khai

Giám sát, đôn đốc các công tác thi công theo đúng bản vẽ thiết kế, tiến độ, định mức, biện pháp thi công và tiêu chuẩn được phê duyệt

Công tác lập hồ sơ nghiệm thu, thanh toán, quyết toán với chủ đầu tư

Các công việc khác theo sự chỉ đạo của Quản lý trực tiếp

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đại học, chuyên ngành Xây dựng Cầu Đường/Kinh tế xây dựng

Kinh nghiệm: trên 5 năm

Sử dụng thành thạo các phần mềm chuyên ngành: Autocad, Word, Excel, Powerpoint...

Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm trong lĩnh vực xây dựng cầu đường

Có thể đi công tác xa

Tại VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620 Thì Được Hưởng Những Gì

Các chế độ thưởng các ngày lễ tết (Tết dương lịch, âm lịch, 8/3, 2/9/ 20/10...)

Được tham gia các chế độ Bảo hiểm theo quy định và hưởng đầy đủ các chế độ phúc lợi (Hiếu hỉ, sinh nhật...)

Cách Thức Ứng Tuyển Tại VPĐD Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Hạ tầng 620

