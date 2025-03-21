Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN ENCO INDUSTRY làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 18 Triệu

Mức lương 12 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 7, tòa viwaseen, 48 Tố Hữu, Trung Văn, Nam Từ Liêm, HN nhé, Quận Nam Từ Liêm

Kỹ sư xây dựng

- Quản lý hoạt động kiểm soát chất lượng thi công, biện pháp và quy trình thi công.

- Tham gia kiểm soát an toàn lao động.

- Lập kế hoạch và trình duyệt mẫu vật tư, kiểm soát chất lượng vật liệu

- Thực hiện nghiệm thu nội bộ, kiểm tra nghiệm thu công việc của nhà thầu phụ, nghiệm thu bàn giao.

- Hoàn thiện hồ sơ nghiệm thu và các hồ sơ liên quan phục vụ công tác bàn giao. Quản lý, lưu trữ hồ sơ dự án, kiêm tra tính đầy đủ chính xác của hồ sơ.

- Các công việc khác theo sự phân công điều động của cấp trên.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp Trung cấp/Cao đẳng/Đại học chuyên ngành Xây dựng hoặc liên quan

- Có thể đi làm công trình tại các tỉnh khu vực miền Bắc.

- Không yêu cầu giới tính

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ENCO INDUSTRY Thì Được Hưởng Những Gì

- Ăn, ở tại công trường...

- Mức lương: 12.000.000đ - 18.000.000đ

- Chế độ BHXH, BHYT, BHTN theo chế độ nhà nước.

- Du lịch, đào tạo, nghỉ phép, nghĩ lễ; Thưởng lễ, tháng 13, thưởng theo kết quả kinh doanh và hiệu quả công việc.

- Tham gia các hoạt động gắn kết.

Cách Thức Ứng Tuyển

