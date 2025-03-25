Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Liên Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 2, tòa A1, KĐT Vinhomes Gardenia đường Hàm Nghi, P. Cầu Diễn, Nam Từ Liêm, HN, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

- Quản lý thiết kế quy hoạch tổng thể, bao quát chung các dự án khu công nghiệp, cụm công nghiệp, khu đô thị (khu dân cư).

- Thực hiện lập các hồ sơ thiết kế quy hoạch chung, quy hoạch chi tiết, khái toán tổng mức đầu tư cho các Dự án đầu tư xây dựng.

- Làm việc, giải trình với chuyên viên các Sở Ban ngành về các nội dung có liên quan đến dự án.

- Lập hồ sơ yêu cầu, nhiệm vụ thiết kế, tổ chức lựa chọn thầu tư vấn.

- Thẩm tra, đánh giá kết quả sản phẩm tư vấn về quy hoạch, thiết kế theo chuyên môn.

- Quản lý, kiểm soát hồ sơ thiết kế quy hoạch, kiến trúc.

- Thực hiện các công việc khác theo thẩm quyền và phân công của cấp trên.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Giới tính: Nam.

- Độ tuổi: 27 - 50 tuổi

- Có tối thiểu 03 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực tư vấn thiết kế quy hoạch khu đô thị/thiết kế các công trìnhhạ tầng kỹ thuật (khu công nghiệp, cụm công nghiệp).

- Có chứng chỉ hành nghề; am hiểu về trình tự thực hiện thủ tục đầu tư dự án, làm việc với các Sở Ban ngành về thẩm định, phê duyệt quy hoạch, chấp thuận đầu tư, thiết kế…

- Có thể đi công tác

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Liên Việt Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương: ± 20.000.000 VNĐ;

- Thời gian làm việc: Từ 8h00-17h00 từ thứ 2 – thứ 6, thứ 7 làm cách tuần (nghỉ trưa 01 tiếng);

- Ăn trưa tại Công ty;

- Thưởng các ngày lễ, sinh nhật, lương tháng 13;

- Tham gia bảo hiểm sau khi ký HĐLĐ chính thức;

- Được đào tạo thường xuyên nâng cao kiến thức và kỹ năng;

- Du lịch, nghỉ mát hàng năm;

- Các chế độ đãi ngộ khác theo quy định của công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Hạ Tầng Liên Việt

