Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Đá Granite & Marble Tự Nhiên Thiên Sơn làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu

Mức lương 18 - 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Lô 22 C2, Khu đô thị Nam Trung Yên, Cầu Giấy, Quận Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 18 - 25 Triệu

+ Quản lí chỉ đạo thi công tại các dự án của công ty. Thực hiện nghiệm thu, quyết toán tại công trường và văn phòng công ty cho các dự án về cung cấp, ốp lát đá Granite và Marble cao cấp Nhập khẩu và Việt Nam.

+ Tham gia tư vấn thiết kế, các bản vẽ cho khách hàng và quản lí thi công phần đá tự nhiên cao cấp cho các dự án vừa và lớn.

+ Hỗ trợ chỉ huy trưởng, Trưởng phòng và các Phó Trưởng phòng dự án phụ trách Triển khai Hồ sơ kĩ thuật, bản vẽ, lên kế hoạch dự trù vật tư, nhân công, hỗ trợ làm hồ sơ thanh quyết toán công trình và chỉ đạo kỹ thuật tổng thể các dự án.

+ Ưu tiên các ứng viên từng làm việc tại các công ty đối tác của tập đoàn VinGroup , SunGroup hay các công ty XD, hoàn thiện XD và có kinh nghiệm làm việc trong các dự án của Vincom / các CĐT lớn ...

Với Mức Lương 18 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

+ Chúng tôi mong muốn tìm được những ứng viên có nhiệt huyết với công việc, tinh thần chiến đấu cao, quyết tâm đạt được những thành tựu lớn trong sự nghiệp của mình.

+ Đặc biệt đề cao tính tự giác, trách nhiệm cao trong công việc, làm gương sáng cho mọi người noi theo, luôn suy nghĩ và phấn đấu hết mình để hoàn thành công việc một cách xuất sắc.

+ Hoàn cảnh gia đình - Lí lịch rõ ràng; Cam kết gắn bó lâu dài với công ty; Sức khoẻ, chịu khó, trung thực và cầu tiến.

+ Tuổi tuyển dụng: 24 - 35 tuổi. Trình độ Cao Đẳng Xây Dựng, Đại học XD trở lên, có ít nhất 03 năm kinh nghiệm trở lên, đã làm công việc tương tự, và khả năng làm việc độc lập thật sự.

Tại Công Ty Cổ Phần Đá Granite & Marble Tự Nhiên Thiên Sơn Thì Được Hưởng Những Gì

- Thử việc: 16.000.000 - 22.000.000 đồng / tháng.

- Chính thức: 18.000 000 - 25.000.000 đồng / tháng trở lên theo đánh giá năng lực và thoả thuận.

- Công ty cần tuyển một loạt cán bộ có năng lực từ khá đến rất tốt và có thể thử thách qua 2-3-6-12 tháng có thể trả mức cao dần lên 23-25-28-35-40 triệu / tháng

- Cơ hội thăng tiến dần lên các chức vụ trong hệ thống công ty ...

- Lương + thưởng có thể tăng cao hơn tuỳ khả năng và thời gian gắn bó, những cống hiến cho công ty cũng như tình hình kinh doanh hàng tháng, quý, năm của công ty.

- Công ty có cơ chế xét thưởng Tết tốt cho các ace cán bộ, nhất là những cá nhân, tập thể có thành tích tốt, có quá trình làm việc mạnh mẽ cống hiến cho công việc của Công ty trong năm đó ...

- Chế độ khác: Được hưởng đầy đủ các chế độ bảo hiểm, du lịch. khám sức khỏe định kỳ, thưởng, đào tạo nâng cao nghiệp vụ... theo đúng quy định của nhà nước và thông lệ của công ty.

- Có 12 ngày nghỉ phép /năm theo đúng quy định của nhà nước

Địa điểm làm việc: Công trình tại Hà Nội và các tỉnh thành chủ yếu là Miền Bắc.

+ Thời gian làm việc: giờ HC, Nghỉ 01 ngày / tuần - Làm tăng ca, CN, lễ tết... sẽ được tính thêm công như quy định của công ty.

+ Đóng BHXH, Bảo hiểm y tế, Bảo hiểm thất nghiệp theo đúng qui định cơ bản của nhà nước và thông lệ công ty...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đá Granite & Marble Tự Nhiên Thiên Sơn

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin