Tuyển Kỹ sư xây dựng Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc
Ngày đăng tuyển: 26/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 26/04/2025
Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc

Kỹ sư xây dựng

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, số 36 ngõ Hòa Bình 4, Phố Minh Khai, Phường Minh Khai, Hai Bà Trưng, Quận Hai Bà Trưng

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Trực tiếp tham gia kiểm toán báo cáo quyết toán vốn đầu tư dự án hoàn thành các công trình xây dựng, gồm các công việc chính sau:
Kiểm tra hồ sơ pháp lý của công trình/dự án;
Kiểm tra hồ sơ đề nghị quyết toán: kiểm tra khối lượng, đơn giá, giá trị quyết toán trên cơ sở hồ sơ do chủ đầu tư cung cấp;
Thực hiện các công việc, nhiệm vụ chuyên môn khác theo sự phân công của Ban Giám Đốc và Trưởng phòng;
Chi tiết công việc sẽ trao đổi trong quá trình phỏng vấn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các trường: Điện lực, Bách khoa (chuyên ngành điện) Xây dựng, Giao thông, Thủy Lợi, Kiến trúc
Có kỹ năng bóc tách khối lượng, lập dự toán, kiểm tra hồ sơ pháp lý dự án;
Nắm vững các văn bản pháp luật liên quan tới lĩnh vực kiểm toán đầu tư XDCB;
Sử dụng thành thạo tin học văn phòng, Word, excell;
Có mong muốn làm việc lâu dài và ổn định tại Công ty;
Sẵn sàng đi công tác khi có yêu cầu; Chịu được cường độ và áp lực công việc;
Có khả năng tư duy logic, làm việc độc lập và kỹ năng làm việc nhóm; Kỹ năng giao tiếp tốt, có khả năng thuyết trình trước đám đông;
Có trí tiến thủ, tinh thần học tập thăng tiến, có khả năng lãnh đạo nhóm làm việc.

Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc Thì Được Hưởng Những Gì

Làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện;
Được đào tạo chuyên môn nghiệp vụ kiểm toán, thẩm định giá;
Có cơ hội thăng tiến cao, thu nhập hấp dẫn theo năng lực...
Tham gia đóng BHXH, BHYT đầy đủ theo quy định nhà nước
Tham gia teambuilding, du lịch cùng công ty hàng năm
Chế độ lễ, tết, hiếu, hỉ đầy đủ.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc

Chi Nhánh Công Ty TNHH Kiểm Toán Và Dịch Vụ Tin Học Moore Aisc

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 6, số 36, ngõ Hòa Bình 4, phố Minh Khai ,Phường Minh Khai , Quận Hai Bà Trưng ,Hà Nội

