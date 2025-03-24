Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây Dựng Chất Uy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây Dựng Chất Uy
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Số 76/29 Khương Hạ, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
• Tham gia tính toán khối lượng và lập kế hoạch thi công.
• Tham gia tiếp nhận mặt bằng, vật tư
• Tham gia lập phương án thi công tối ưu.
• Triển khai quy trình thi công đến tất cả tổ đội,
• Quản lý toàn bộ công tác thi công và giám sát khu vực thi công được giao.
• Báo cáo với BCH về những diễn biến xảy ra trong quá trình thi công.
• Cập nhập kiểm tra tiến độ phối hợp chi tiết thi công theo hạng mục.
• Hiểu rõ và thi công các hạng mục cụ thể theo đúng Hợp đồng.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan
Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây Dựng Chất Uy Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực
• Thu nhập tăng theo thời gian, năng lực và doanh thu. Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty.
• Cơ hội thăng tiến cao trong công việc
• Được đào tạo, nâng cao trình độ
• Ngày lễ, tết, sinh nhật có thưởng và các ngày nghỉ theo quy định của Doanh nghiệp
• Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây Dựng Chất Uy
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
