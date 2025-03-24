Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây Dựng Chất Uy làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Số 76/29 Khương Hạ, Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

• Tham gia tính toán khối lượng và lập kế hoạch thi công.

• Tham gia tiếp nhận mặt bằng, vật tư

• Tham gia lập phương án thi công tối ưu.

• Triển khai quy trình thi công đến tất cả tổ đội,

• Quản lý toàn bộ công tác thi công và giám sát khu vực thi công được giao.

• Báo cáo với BCH về những diễn biến xảy ra trong quá trình thi công.

• Cập nhập kiểm tra tiến độ phối hợp chi tiết thi công theo hạng mục.

• Hiểu rõ và thi công các hạng mục cụ thể theo đúng Hợp đồng.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Tốt nghiệp cao đẳng, đại học chuyên ngành liên quan

• Có kinh nghiệm tối thiểu 1 năm ở vị trí tương đương

• Trung thực, trách nhiệm công việc.

• Địa điểm làm việc: Tại công trường ở Hà Nội và các tỉnh miền Bắc ven Hà Nội.

Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây Dựng Chất Uy Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: Thỏa thuận theo năng lực

• Thu nhập tăng theo thời gian, năng lực và doanh thu. Được hưởng các chế độ phúc lợi của công ty.

• Cơ hội thăng tiến cao trong công việc

• Được đào tạo, nâng cao trình độ

• Ngày lễ, tết, sinh nhật có thưởng và các ngày nghỉ theo quy định của Doanh nghiệp

• Làm việc trong môi trường năng động, chuyên nghiệp

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Đầu tư và Xây Dựng Chất Uy

