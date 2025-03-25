Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt
Ngày đăng tuyển: 25/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 25/04/2025
Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Kỹ sư xây dựng

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội, Việt Nam, Quận Long Biên

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

1. Kiểm soát tiến độ thi công:
- Xây dựng kế hoạch thi công đáp ứng tiến độ dự án
- Phân công công việc cho công nhân, tổ đội thi công
- Giám sát đánh giá năng lực của công nhân/ tổ đội.
- Chụp ảnh hiện trường, lập báo cáo tiến độ theo định kỳ cho Chủ đầu tư và các phòng ban liên quan.
2. Kiểm soát khối lượng, chất lượng công trình:
- Bóc tách khối lượng, xác nhận khối lượng hoàn thành thanh toán cho các tổ đội, nhà thầu phụ.
- Kiểm soát khối lượng vật tư, thiết bị thi công sử dụng đúng mục đính, đúng định mức cho phép.
- Triển khai các bản vẽ chi tiết gia công, lắp dựng. Lập biện pháp thi công đảm bảo chất lượng.
- Kiểm tra khối lượng, chất lượng vật tư, thiết bị đầu vào.
- Đảm bảo các công việc thi công được thực hiện đúng theo bản vẽ thiết kế và tiêu chuẩn kỹ thuật.
3. Quản lý công tác an toàn lao động, vệ sinh, môi trường:
- Đào tạo, nhắc nhở về nội quy, quy định an toàn, vệ sinh 5S của CNV và của Chủ đầu tư cho toàn bộ nhân sự thi công.

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

1. Kiến thức và kinh nghiệm
- Trình độ học vấn: Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành liên quan đến Xây dựng
- Kinh nghiệm: Có ít nhất 1-2 năm kinh nghiệm giám sát thi công thực tế
- Am hiểu kiến thức về kiến trúc, xây dựng, vật liệu, các quy chuẩn, tiêu chuẩn kỹ thuật
2. Kỹ năng
- Kỹ năng giao tiếp: có khả năng giao tiếp với Chủ đầu tư, nhà thầu, nội bộ…
- Kỹ năng lập kế hoạch, quản lý công việc.
- Sử dụng thành thạo các phần mềm Autocad, word, excel, power point,…
- Sử dụng thành thạo các công cụ, dụng cụ, thiết bị hỗ trợ như: máy thuỷ bình, máy toàn đạc, máy đo khoảng cách, máy căn bằng lazer,….
- Kỹ năng giải quyết vấn đề
- Kỹ năng làm việc nhóm
- Kỹ năng lập báo cáo
3. Thái độ
- Trách nhiệm
- Trung thực
- Cẩn thận
- Tính sẵn sàng cao
4. Yêu cầu khác
- Giới tính, độ tuổi: Nam, từ 23 – 35 tuổi
- Yêu cầu đặc thù công việc:
+ Có sức khỏe tốt, có thể giám sát thi công với điều kiện thời tiết nắng, mưa
+ Khả năng thích nghi nhanh với môi trường làm việc và quy trình làm việc mới.
- Thời gian thử việc 02 tháng

Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt Thì Được Hưởng Những Gì

1. Thu nhập: từ 15 - 20 triệu đồng/ tháng tùy theo năng lực (bao gồm Lương cơ bản + Phụ cấp + Thêm giờ)
1.
Thu nhập
15 - 20 triệu
Lương thêm giờ theo hệ số: Ngày thường x 1,5; ngày Chủ nhật x 2; ngày Lễ x 3 theo luật lao động
Lương thêm giờ theo hệ số
2. Thưởng: Thưởng lễ, Tết theo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty, ...
2.
Thưởng:
3. Chế độ phúc lợi:
3.
Chế độ phúc lợi:
- Đóng bảo hiểm theo quy định của Pháp luật ngay khi ký hợp đồng chính thức
- Phụ cấp: ăn trưa, thêm giờ, nghề, công trình, kinh doanh, …
- Trợ cấp: điện thoại, xăng xe, thuê nhà, công tác, ...
- 13 ngày phép/ năm (gồm 12 ngày phép theo quy định + 01 ngày nghỉ sinh nhật)
- Khám sức khỏe định kỳ 1 năm/ lần tại các bệnh viện uy tín
- Hưởng chế độ thăm hỏi thai sản, ốm đau, hiếu hỉ theo quy định Công ty
- Quà tặng sinh nhật, quà tặng Trung thu, quà tặng 1/6 cho con CB CNV, quà tặng 8/3 và 20/10 cho CB CNV nữ
- Hỗ trợ phụ cấp ngoại ngữ từ 1 – 5 triệu khi có các chứng chỉ tiếng Anh, Nhật, Trung theo quy định Công ty
- Tham gia các sự kiện nội bộ do Công ty tổ chức: Du lịch trong nước/ nước ngoài, Sinh nhật Công ty, 8/3, 20/10, Giải bóng đá CNV CUP, Tiệc tất niên, các hoạt động từ thiện…

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn Công Nghiệp Việt

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 8 Tòa nhà Silver Wings, Số 137a Nguyễn Văn Cừ, Long Biên, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-ky-su-xay-dung-thu-nhap-15-20-trieu-vnd-tai-ha-noi-job340805
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Quốc tế Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 5 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN AMACCAO
Tuyển Kỹ sư xây dựng TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
TẬP ĐOÀN AMACCAO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư xây dựng CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty TNHH Xuất nhập khẩu Vietshine
Hạn nộp: 20/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Tuyển Giám sát thi công nội thất Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai làm việc tại Hà Nội thu nhập 19 - 23 Triệu
Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Và Xây Dựng Xuân Mai
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 25 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Tuyển Kế toán trưởng Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty cổ phần Công nghệ VISSOFT
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Tuyển AI Engineer CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 40 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ KIOTVIET
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 30 - 40 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Tuyển Nhân viên quản lý chất lượng CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN VINSMART FUTURE
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Tuyển Trưởng phòng kinh doanh CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 50 Triệu
CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ SÁNG TẠO AT
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 23 ngày để ứng tuyển 25 - 50 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ làm việc tại Hà Nội thu nhập 17 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI VÀ VẬN TẢI ĐÔNG ĐÔ
Hạn nộp: 16/11/2025
Hà Nội Còn 57 ngày để ứng tuyển 17 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Tuyển Biên tập viên Công ty Cổ phần Truyền thông Alo làm việc tại Hà Nội thu nhập 11 - 14 Triệu
Công ty Cổ phần Truyền thông Alo
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 11 - 14 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Tuyển Nhân viên Tư vấn BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu
BỆNH VIỆN ĐA KHOA PHƯƠNG ĐÔNG - CHI NHÁNH CÔNG TY TNHH TỔ HỢP Y TẾ PHƯƠNG ĐÔNG
Hạn nộp: 18/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 10 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Tuyển Tiếng Trung CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH THIÊN CƠ TRÍ LIÊN
Hạn nộp: 20/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Brushie Official
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng Brushie Official làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Brushie Official
Hạn nộp: 19/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 20 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 102 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 13 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 192 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 7 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 6 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C làm việc tại Nam Định thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN INTRACO E&C
Hạn nộp: 12/10/2025
Nam Định Còn 22 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103 làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 20 - 40 Triệu
Công Ty Xây Dựng 103 E&C - Thuộc Tập Đoàn 103
Hạn nộp: 11/09/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Quốc tế Đã hết hạn 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần viễn thông FPT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần viễn thông FPT
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN AVIA
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu
Công ty Cổ phần Kỹ thuật IPC (IPC-TECH) Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Hồ Chí Minh Đã hết hạn 20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
Hạn nộp: 25/09/2025
Hà Nam Hải Phòng Hà Nội Tuyên Quang Thanh Hóa Nghệ An Hà Tĩnh Còn 5 ngày để ứng tuyển 11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm TẬP ĐOÀN AMACCAO
Tuyển Kỹ sư xây dựng TẬP ĐOÀN AMACCAO làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
TẬP ĐOÀN AMACCAO
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Tuyển Kỹ sư xây dựng CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu
CHI NHÁNH MIỀN BẮC - CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG VIỆT NAM
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN CƠ ĐIỆN VINADIC
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 35 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN NĂNG LƯỢNG TÁI TẠO AMACCAO-THÀNH CÔNG
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn 20 - 35 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc, Kỹ thuật và Xây dựng Artéco làm việc tại Hà Nội thu nhập 14 - 18 Triệu Công ty Cổ phần Tư vấn Kiến trúc, Kỹ thuật và Xây dựng Artéco
14 - 18 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty CP Công Nghệ Mạng Viễn Thông C-Link
10 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNI làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 20 Triệu CÔNG TY TNHH PHÁT TRIỂN ĐẦU TƯ VÀ XÂY DỰNG TNI
13 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH SPi Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH SPi Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Tin Học Minh An làm việc tại Hà Nội thu nhập 4 - 8 Triệu Công ty TNHH Tin Học Minh An
4 - 8 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SẠCH MCC làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ SẠCH MCC
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Tập đoàn Khách Sạn A25 làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Tập đoàn Khách Sạn A25
15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Alumax Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Alumax Việt Nam
13 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Alumax Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 16 Triệu Công Ty Cổ Phần Alumax Việt Nam
13 - 16 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG TNT VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ XÂY DỰNG MÔI TRƯỜNG TNT VIỆT NAM
12 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 45 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
25 - 45 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Cơ Thành Công làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công Ty Cổ Phần Xây Dựng Điện Cơ Thành Công
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC làm việc tại Hải Phòng thu nhập 15 - 22 Triệu Công Ty Cổ Phần Tập Đoàn GDC
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NAM ANH làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG NAM ANH
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty cổ phần Vinhomes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty cổ phần Vinhomes
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 15 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN TCEN
12 - 15 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu Công Ty TNHH Reeracoen Việt Nam
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Green I-Park làm việc tại Hòa Bình thu nhập Thỏa thuận Green I-Park
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỄN ĐÔNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG & TRANG TRÍ NỘI THẤT VIỄN ĐÔNG
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Cascade JSC – Subsidiary of ISL Engineering and Land Services làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1 USD Cascade JSC – Subsidiary of ISL Engineering and Land Services
600 - 1 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu JobsGO Recruit
20 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG SHARP NSN làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN GIẢI PHÁP NĂNG LƯỢNG SHARP NSN
20 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công ty TNHH Công Nghệ Việt làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu Công ty TNHH Công Nghệ Việt
12 - 16 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH LÊ GIANG làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN KÍNH LÊ GIANG
15 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Tehan Enc Vina làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu Công Ty TNHH Tehan Enc Vina
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÒA PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÒA PHÚ
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÒA PHÚ làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG ĐÔ THỊ HÒA PHÚ
15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Kỹ sư xây dựng JobsGO Recruit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu JobsGO Recruit
15 - 22 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS làm việc tại Hà Nam thu nhập 11 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG COTECCONS
11 - 25 triệu Chưa có kinh nghiệm