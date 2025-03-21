Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Đầu Tư Và Chuyển Giao Công Nghệ HT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Chuyển Giao Công Nghệ HT Việt Nam
Mức lương
13 - 17 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Số 5 LK6B làng Việt Kiều Châu Âu , Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 13 - 17 Triệu
- Chỉ huy tổ đội làm ,
-
- Quản lý công việc lắp đặt các sản phẩm thiết bị, máy móc bể bơi.
- Hướng dẫn khách hàng cách sử dụng và vận hành máy móc sau khi lắp đặt hoàn thành
Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công điện nước là 1 lợi thế
Nhanh nhẹn, trách nhiệm, cầu tiến
Có thể đi công tác tỉnh
Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Chuyển Giao Công Nghệ HT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Lương: 12-17 triệu + thưởng dự án theo Quý
Lương tháng 13
Phụ cấp công trình
Được đóng BHXH
Chế độ Nghỉ lễ, Tết, phép năm theo quy định nhà nước và Thưởng vào các ngày Lễ trong năm
Môi trường làm việc thân thiện, hoà đồng.
Thời gian làm việc: Từ thứ 2- đến thứ 7, hoặc theo tiến độ dự án
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Chuyển Giao Công Nghệ HT Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
