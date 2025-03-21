Tuyển Kỹ sư xây dựng Công Ty TNHH Đầu Tư Và Chuyển Giao Công Nghệ HT Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 17 Triệu

Mức lương 13 - 17 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 LK6B làng Việt Kiều Châu Âu , Nguyễn Văn Lộc, Hà Đông, Hà Nội, Quận Hà Đông

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương 13 - 17 Triệu

- Chỉ huy tổ đội làm ,

- Quản lý công việc lắp đặt các sản phẩm thiết bị, máy móc bể bơi.

- Hướng dẫn khách hàng cách sử dụng và vận hành máy móc sau khi lắp đặt hoàn thành

Với Mức Lương 13 - 17 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm trong lĩnh vực thi công điện nước là 1 lợi thế

Nhanh nhẹn, trách nhiệm, cầu tiến

Có thể đi công tác tỉnh

Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Chuyển Giao Công Nghệ HT Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: 12-17 triệu + thưởng dự án theo Quý

Lương tháng 13

Phụ cấp công trình

Được đóng BHXH

Chế độ Nghỉ lễ, Tết, phép năm theo quy định nhà nước và Thưởng vào các ngày Lễ trong năm

Môi trường làm việc thân thiện, hoà đồng.

Thời gian làm việc: Từ thứ 2- đến thứ 7, hoặc theo tiến độ dự án

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Đầu Tư Và Chuyển Giao Công Nghệ HT Việt Nam

