Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ sư xây dựng Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hồ Chí Minh:
- Hồ Chí Minh
- Miền Nam
Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận
Lập kế hoạch thi công hệ thống CTN
Chịu trách nhiệm triển khai bản vẽ shop, triển khai thi công
Kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công và nghiệm thu
Bóc tách và kiểm soát vật tư thi công
Kiểm tra, kiểm soát khối lượng thanh toán CĐT, Thầu Phụ
Báo cáo công việc định kỳ và theo quy trình
Các công tác khác hỗ trợ CHT và phối hợp với các nhân sự BCH cũng như các nhà thầu thi công tại dự án dưới sự điều hành của CHT
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo sử dụng phần mềm tin học như Autocad, Excel, Word,...
Tốt nghiệp chuyên ngành Cấp thoát nước hoặc các ngành liên quan.
Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc
Sẵn sàng đi công tác xa khi cần thiết
Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập ổn định, mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
Phúc lợi tốt theo chế độ Công ty gồm: trợ cấp công tác xa, nhà trọ, cơm tăng ca, trợ cấp công trình, thâm niên...
BHXH, BH tai nạn, khám sức khỏe định kỳ...
Thưởng 13, Thưởng hiệu suất...
Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.
Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực xây dựng.
Cơ hội thăng tiến trong công việc (có thể được cất nhắc làm Trưởng hệ/ CHT..).
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
