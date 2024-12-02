Tuyển Kỹ sư xây dựng CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh - Miền Nam

Mô Tả Công Việc Kỹ sư xây dựng Với Mức Lương Thỏa thuận

Lập kế hoạch thi công hệ thống CTN

Chịu trách nhiệm triển khai bản vẽ shop, triển khai thi công

Kiểm tra, kiểm soát chất lượng thi công và nghiệm thu

Bóc tách và kiểm soát vật tư thi công

Kiểm tra, kiểm soát khối lượng thanh toán CĐT, Thầu Phụ

Báo cáo công việc định kỳ và theo quy trình

Các công tác khác hỗ trợ CHT và phối hợp với các nhân sự BCH cũng như các nhà thầu thi công tại dự án dưới sự điều hành của CHT

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo sử dụng phần mềm tin học như Autocad, Excel, Word,...

Tốt nghiệp chuyên ngành Cấp thoát nước hoặc các ngành liên quan.

Có tinh thần trách nhiệm cao, cẩn thận, tỉ mỉ trong công việc

Sẵn sàng đi công tác xa khi cần thiết

Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập ổn định, mức lương cạnh tranh, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.

Phúc lợi tốt theo chế độ Công ty gồm: trợ cấp công tác xa, nhà trọ, cơm tăng ca, trợ cấp công trình, thâm niên...

BHXH, BH tai nạn, khám sức khỏe định kỳ...

Thưởng 13, Thưởng hiệu suất...

Môi trường làm việc chuyên nghiệp, năng động và thân thiện.

Cơ hội học hỏi và phát triển kỹ năng trong lĩnh vực xây dựng.

Cơ hội thăng tiến trong công việc (có thể được cất nhắc làm Trưởng hệ/ CHT..).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH THƯƠNG MẠI XÂY DỰNG VÀ XÂY LẮP ĐIỆN HẢI ĐĂNG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin