Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 07/02/2025
Hạn nộp hồ sơ: 09/03/2025
Kỹ thuật sản xuất

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam

Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hải Dương: Lô XN36, KCN Đại An, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Dựa vào tiêu chuẩn của khách hàng để thiết lập công đoạn và các điều kiện sản xuất cho hàng mới
+ Làm FMEA, xác nhận thời gian tiêu chuẩn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam hoặc Nữ độ tuổi từ 25 -> 36 tuổi
• Có kiến thức về điện tử
• Có kinh nghiệm làm việc phòng kỹ thuật trong các công ty điện tử
• Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Nhật
Thời gian làm việc:
■ Một tháng được nghỉ:
4 Chủ nhật và 2 Thứ 7
■ Thời gian làm việc từ:
08h00 - 17h00
■ Nghỉ ăn ca: 45 phút

Tại Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: Chưa cập nhật
Địa điểm: lô XN36, KCN Đại An, thành phố Hải Dương

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

