Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hải Dương: Lô XN36, KCN Đại An, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Thành phố Hải Dương

Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận

+ Dựa vào tiêu chuẩn của khách hàng để thiết lập công đoạn và các điều kiện sản xuất cho hàng mới

+ Làm FMEA, xác nhận thời gian tiêu chuẩn.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Nam hoặc Nữ độ tuổi từ 25 -> 36 tuổi

• Có kiến thức về điện tử

• Có kinh nghiệm làm việc phòng kỹ thuật trong các công ty điện tử

• Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Nhật

Thời gian làm việc:

■ Một tháng được nghỉ:

4 Chủ nhật và 2 Thứ 7

■ Thời gian làm việc từ:

08h00 - 17h00

■ Nghỉ ăn ca: 45 phút

