Tuyển Kỹ thuật sản xuất Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam làm việc tại Hải Dương thu nhập Thỏa thuận

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Kỹ thuật sản xuất Tại Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam
Mức lương
Thỏa thuận
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hải Dương: Lô XN36, KCN Đại An, Phường Tứ Minh, Thành phố Hải Dương, tỉnh Hải Dương, Thành phố Hải Dương
Mô Tả Công Việc Kỹ thuật sản xuất Với Mức Lương Thỏa thuận
+ Dựa vào tiêu chuẩn của khách hàng để thiết lập công đoạn và các điều kiện sản xuất cho hàng mới
+ Làm FMEA, xác nhận thời gian tiêu chuẩn.
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
• Nam hoặc Nữ độ tuổi từ 25 -> 36 tuổi
• Có kiến thức về điện tử
• Có kinh nghiệm làm việc phòng kỹ thuật trong các công ty điện tử
• Ưu tiên ứng viên có khả năng giao tiếp tiếng Nhật
Thời gian làm việc:
■ Một tháng được nghỉ:
4 Chủ nhật và 2 Thứ 7
■ Thời gian làm việc từ:
08h00 - 17h00
■ Nghỉ ăn ca: 45 phút
Tại Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Taishodo Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
