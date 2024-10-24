Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Premo Việt Nam làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Quảng Nam: Phường Điện Ngọc (Giáp Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Điện Bàn

Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận

- Tiến hành sửa chữa máy khi nhận được sự sắp xếp từ Trưởng ca Bảo trì.

- Tiến hành bảo trì phòng ngừa cho máy và đổi máy

- Đảm bảo dụng cụ sau khi thay đổi ở tình trạng tốt và sạch sẽ trước khi cất giữ.

- Hỗ trợ đào tạo Kỹ thuật viên bảo trì mới

- Cung cấp, phân tích nguyên nhân gốc rễ và được trưởng ca Bảo trì phê duyệt trước khi thay thế phụ tùng thay thế để tránh sự cố lặp đi lặp lại.

- Tiến hành lắp đặt máy của dự án mới khi được bố trí.

- Đóng góp ý kiến cải tiến máy, giúp máy hoạt động ổn định.

- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ cấp trên

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Bằng cử nhân các trường Kỹ thuật với chuyên ngành liên quan đặc biệt chuyên ngành Điện-điện tử, Cơ khí

- Có kiến thức cơ bản về Cơ khí, bảng điện tử, TPM trong nhà máy

- Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng thành thạo Solidwork và có kiến thức về tự động hóa hoặc có kiến thức cơ bản về cơ khí, sử dụng tốt phần mềm 3D

- Có thể sử dụng Microsoft Office

- Có khả năng phối hợp và làm việc nhóm tốt

- Làm việc theo ca (Ca 1: 6-14h, Ca 2: 14-22h, Ca 3: 22-6h, Ca hành chính: 8-16h)

Tại Công ty TNHH Premo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Tham gia đầy đủ các khoản bảo hiểm theo quy định của luật, Bảo hiểm 24/24 Khám sức khỏe định kỳ hằng năm Qùa tặng vào các dịp lễ-hiếu-hỉ Mức lương cạnh tranh, lương tháng 13 và xét tăng lương hằng năm Teambuilding hằng năm với nhiều hoạt động gắn kết khác Các khóa đào tạo về kỹ năng mềm và chuyên môn công việc

Tham gia đầy đủ các khoản bảo hiểm theo quy định của luật, Bảo hiểm 24/24

Khám sức khỏe định kỳ hằng năm

Qùa tặng vào các dịp lễ-hiếu-hỉ

Mức lương cạnh tranh, lương tháng 13 và xét tăng lương hằng năm

Teambuilding hằng năm với nhiều hoạt động gắn kết khác

Các khóa đào tạo về kỹ năng mềm và chuyên môn công việc

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Premo Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin