Tuyển Điện/ điện tử/ điện lạnh Công ty TNHH Premo Việt Nam làm việc tại Quảng Nam thu nhập Thỏa thuận

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Điện/ điện tử/ điện lạnh Tại Công ty TNHH Premo Việt Nam
- Quảng Nam: Phường Điện Ngọc (Giáp Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng), Điện Bàn
Mô Tả Công Việc Điện/ điện tử/ điện lạnh Với Mức Lương Thỏa thuận
- Tiến hành sửa chữa máy khi nhận được sự sắp xếp từ Trưởng ca Bảo trì.
- Tiến hành bảo trì phòng ngừa cho máy và đổi máy
- Đảm bảo dụng cụ sau khi thay đổi ở tình trạng tốt và sạch sẽ trước khi cất giữ.
- Hỗ trợ đào tạo Kỹ thuật viên bảo trì mới
- Cung cấp, phân tích nguyên nhân gốc rễ và được trưởng ca Bảo trì phê duyệt trước khi thay thế phụ tùng thay thế để tránh sự cố lặp đi lặp lại.
- Tiến hành lắp đặt máy của dự án mới khi được bố trí.
- Đóng góp ý kiến cải tiến máy, giúp máy hoạt động ổn định.
- Các nhiệm vụ khác theo yêu cầu từ cấp trên
Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
- Có kiến thức cơ bản về Cơ khí, bảng điện tử, TPM trong nhà máy
- Ưu tiên ứng viên có khả năng sử dụng thành thạo Solidwork và có kiến thức về tự động hóa hoặc có kiến thức cơ bản về cơ khí, sử dụng tốt phần mềm 3D
- Có thể sử dụng Microsoft Office
- Có khả năng phối hợp và làm việc nhóm tốt
- Làm việc theo ca (Ca 1: 6-14h, Ca 2: 14-22h, Ca 3: 22-6h, Ca hành chính: 8-16h)
Tại Công ty TNHH Premo Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Tham gia đầy đủ các khoản bảo hiểm theo quy định của luật, Bảo hiểm 24/24
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Qùa tặng vào các dịp lễ-hiếu-hỉ
Mức lương cạnh tranh, lương tháng 13 và xét tăng lương hằng năm
Teambuilding hằng năm với nhiều hoạt động gắn kết khác
Các khóa đào tạo về kỹ năng mềm và chuyên môn công việc
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Premo Việt Nam
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
