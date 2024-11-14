Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty
Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: 42 Liễu Giai, Ba Đình
Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 10 - 15 Triệu
Thực hiện các công việc chăm sóc các dịch vụ làm đẹp cho khách hàng.
Thao tác vận hành những máy móc công nghệ cao điều trị da (được đào tạo trước khi làm việc).
Tiếp nhận các thông tin phản hồi từ khách hàng để giải quyết nhanh chóng, phù hợp để phục vụ khách hàng được tốt nhất.
Tuân thủ các quy định về vệ sinh và tiệt trùng theo đúng qui trình, qui định của viện thẩm mỹ.
Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói chuẩn, không nói lắp, yêu thích công việc làm đẹp.
Có kinh nghiệm > 6 tháng về chăm sóc da, sử dụng máy laser và các máy chuyên dụng khác.
Nhanh nhẹn hoạt bát, nhiệt tình có trách nhiệm
Chịu khó học hỏi và có tinh thần cầu tiến trong công việc.
Có kinh nghiệm > 6 tháng về chăm sóc da, sử dụng máy laser và các máy chuyên dụng khác.
Nhanh nhẹn hoạt bát, nhiệt tình có trách nhiệm
Chịu khó học hỏi và có tinh thần cầu tiến trong công việc.
Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập 10.000.000 - 15.000.000/ tháng
(Lương cứng 5.000.000 + 500.000 Phụ cấp ăn trưa + Tiền tour + % doanh số + Tips)
6 tháng tăng lương 1 lần
Môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
(Lương cứng 5.000.000 + 500.000 Phụ cấp ăn trưa + Tiền tour + % doanh số + Tips)
6 tháng tăng lương 1 lần
Môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
Để xem bạn có phù hợp với vị trí công việc này không, hãy
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI