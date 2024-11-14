Tuyển Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty
Ngày đăng tuyển: 14/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 28/02/2025
Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty

Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa

Mức lương
10 - 15 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nữ
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 42 Liễu Giai, Ba Đình

Mô Tả Công Việc Tuyển dụng kỹ thuật viên Spa Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Thực hiện các công việc chăm sóc các dịch vụ làm đẹp cho khách hàng.
Thao tác vận hành những máy móc công nghệ cao điều trị da (được đào tạo trước khi làm việc).
Tiếp nhận các thông tin phản hồi từ khách hàng để giải quyết nhanh chóng, phù hợp để phục vụ khách hàng được tốt nhất.
Tuân thủ các quy định về vệ sinh và tiệt trùng theo đúng qui trình, qui định của viện thẩm mỹ.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ngoại hình ưa nhìn, giọng nói chuẩn, không nói lắp, yêu thích công việc làm đẹp.
Có kinh nghiệm > 6 tháng về chăm sóc da, sử dụng máy laser và các máy chuyên dụng khác.
Nhanh nhẹn hoạt bát, nhiệt tình có trách nhiệm
Chịu khó học hỏi và có tinh thần cầu tiến trong công việc.

Tại Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập 10.000.000 - 15.000.000/ tháng
(Lương cứng 5.000.000 + 500.000 Phụ cấp ăn trưa + Tiền tour + % doanh số + Tips)
6 tháng tăng lương 1 lần
Môi trường làm việc lành mạnh, thân thiện.
Cung cấp trang thiết bị đầy đủ để phục vụ công việc.
Được đào tạo, nâng cao nghiệp vụ thường xuyên.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty

Công ty TNHH Thẩm mỹ Quốc tế Sunrise Beauty

Quy mô: 500 - 1000 Nhân viên
Địa điểm: Toà Viện Dầu Khí, số 167 Trung Kính, Cầu Giấy, HN

