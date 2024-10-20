Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC
Ngày đăng tuyển: 20/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 31/03/2025
Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học

Mức lương
12 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh: Quận 1 ...và 1 địa điểm khác

Thực hiện các kỹ thuật X-Quang, Nhũ ảnh, CT Scanner và MRI Đối chiếu giấy yêu cầu chẩn đoán của bác sĩ điều trị với người bệnh để thực hiện đúng yêu cầu và đảm bảo kĩ thuật Luân chuyển giữa các công việc (X-Quang, Nhũ ảnh, CT Scanner và MRI) theo sự phân công của Quản lý Hỗ trợ các chi nhánh khi được phân công.
Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học, chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện/phòng khám Đối với Nhũ ảnh chỉ tuyển Nữ Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt tiếng Anh giao tiếp Yêu cầu bắt buộc: đã có chứng chỉ hành nghề
Thu nhập cạnh tranh + Thưởng Khám sức khỏe định kỳ hằng năm Tham gia BHXH, BSKH tư nhân Review lương 1 lần/năm Ưu đãi sử dụng dịch vụ theo chính sách nhân viên (lên đến 60%) Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn Team Building, Company trip, YEP,... hằng năm
Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Head Office: 16 Nguyen Truong To, Ward 12, District 4, HCMC

