Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: Quận 1 ...và 1 địa điểm khác

Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Thực hiện các kỹ thuật X-Quang, Nhũ ảnh, CT Scanner và MRI Đối chiếu giấy yêu cầu chẩn đoán của bác sĩ điều trị với người bệnh để thực hiện đúng yêu cầu và đảm bảo kĩ thuật Luân chuyển giữa các công việc (X-Quang, Nhũ ảnh, CT Scanner và MRI) theo sự phân công của Quản lý Hỗ trợ các chi nhánh khi được phân công.

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học, chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện/phòng khám Đối với Nhũ ảnh chỉ tuyển Nữ Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt tiếng Anh giao tiếp Yêu cầu bắt buộc: đã có chứng chỉ hành nghề

Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập cạnh tranh + Thưởng Khám sức khỏe định kỳ hằng năm Tham gia BHXH, BSKH tư nhân Review lương 1 lần/năm Ưu đãi sử dụng dịch vụ theo chính sách nhân viên (lên đến 60%) Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn Team Building, Company trip, YEP,... hằng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC

