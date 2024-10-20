Tuyển Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC
- Hồ Chí Minh: Quận 1 ...và 1 địa điểm khác
Mô Tả Công Việc Dược/Y tế/Sức khoẻ/Công nghệ sinh học Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Thực hiện các kỹ thuật X-Quang, Nhũ ảnh, CT Scanner và MRI
Đối chiếu giấy yêu cầu chẩn đoán của bác sĩ điều trị với người bệnh để thực hiện đúng yêu cầu và đảm bảo kĩ thuật
Luân chuyển giữa các công việc (X-Quang, Nhũ ảnh, CT Scanner và MRI) theo sự phân công của Quản lý
Hỗ trợ các chi nhánh khi được phân công.
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tốt nghiệp Cao đẳng hoặc Đại học, chuyên khoa Chẩn đoán hình ảnh
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc tại các bệnh viện/phòng khám
Đối với Nhũ ảnh chỉ tuyển Nữ
Ưu tiên ứng viên sử dụng tốt tiếng Anh giao tiếp
Yêu cầu bắt buộc: đã có chứng chỉ hành nghề
Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập cạnh tranh + Thưởng
Khám sức khỏe định kỳ hằng năm
Tham gia BHXH, BSKH tư nhân
Review lương 1 lần/năm
Ưu đãi sử dụng dịch vụ theo chính sách nhân viên (lên đến 60%)
Môi trường trẻ, năng động, chuyên nghiệp
Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao chuyên môn
Team Building, Company trip, YEP,... hằng năm
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CITYCLINIC VIỆT NAM - CAREPLUS INTERNATIONAL CLINIC
