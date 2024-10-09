Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 01/11/2024
Lập trình viên Java

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 6, Tháp B Tòa Central Point 219 Trung Kính, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Thực hiện xây dựng và phát triển các dự án với công nghệ sử dụng ngôn ngữ JAVA Thực hiện phân tích thiết kế, phát triển, triển khai các tính năng nghiệp vụ CORE của hệ thống như cổng thanh toán, ví điện tử, tổng đài, SMS/Charge Gateway, ... Thực hiện viết API cho các tính năng CORE, đồng thời cung cấp và tích hợp cho bên thứ 3 sử dụng Thực hiện phát triển các tính năng sản phẩm Core như OTT, NVPAY, SMS/Charge, ... Thực hiện cập nhật tài liệu, source code các sản phẩm dịch vụ được giao lên server Giblab theo đúng quy trình quản lý tài nguyên. Đưa ra các giải pháp, công nghệ nhằm phát triển tối ưu sản phẩm. Nghiên cứu áp dụng được nhiều framework Spring MVC, Spring boot, Hibernate, Struts 2 Nghiên cứu áp dụng các công nghệ cho BigData: Hbase, Hadoop, Flume, Solr, Pig, Hive, Spark, Kafka Nghiên cứu áp dụng công nghệ cho viễn thông: Kamailio, Asterisk, Freeswitch, WebRTC,... Nghiên cứu áp dụng các ngôn ngữ khác như Java, Python, Shell Script Nghiên cứu áp dụng các loại cơ sở dữ liệu: MySQL, Redis, MongoDB, Cassandra, HBase, .... Thực hiện phát triển mới tính năng sản phẩm Tham gia họp phân tích yêu cầu dự án, thiết kế, mô tả sản phẩm, dịch vụ mới. Thực hiện phát triển tính năng Backend, Core theo yêu cầu dự án Test, phối hợp với các nhóm liên quan như (phòng PTDV, nhóm Web, nhóm Mobile, nhóm QA ..) test tính năng sản phẩm đang đảm nhận. Thực hiện tìm hiểu, phân tích các công nghệ mới khi tiếp nhận chuyển giao từ các bên liên quan (nhóm trong phòng, đối tác, phòng phần mềm) theo yêu cầu phát triển sản phẩm. Thực hiện tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới theo đúng yêu cầu chuyên môn.
Thực hiện xây dựng và phát triển các dự án với công nghệ sử dụng ngôn ngữ JAVA
Thực hiện phân tích thiết kế, phát triển, triển khai các tính năng nghiệp vụ CORE của hệ thống như cổng thanh toán, ví điện tử, tổng đài, SMS/Charge Gateway, ...
Thực hiện viết API cho các tính năng CORE, đồng thời cung cấp và tích hợp cho bên thứ 3 sử dụng
Thực hiện phát triển các tính năng sản phẩm Core như OTT, NVPAY, SMS/Charge, ...
Thực hiện cập nhật tài liệu, source code các sản phẩm dịch vụ được giao lên server Giblab theo đúng quy trình quản lý tài nguyên.
Đưa ra các giải pháp, công nghệ nhằm phát triển tối ưu sản phẩm.
Nghiên cứu áp dụng được nhiều framework Spring MVC, Spring boot, Hibernate, Struts 2
Nghiên cứu áp dụng các công nghệ cho BigData: Hbase, Hadoop, Flume, Solr, Pig, Hive, Spark, Kafka
Nghiên cứu áp dụng công nghệ cho viễn thông: Kamailio, Asterisk, Freeswitch, WebRTC,...
Nghiên cứu áp dụng các ngôn ngữ khác như Java, Python, Shell Script
Nghiên cứu áp dụng các loại cơ sở dữ liệu: MySQL, Redis, MongoDB, Cassandra, HBase, ....
Thực hiện phát triển mới tính năng sản phẩm
Tham gia họp phân tích yêu cầu dự án, thiết kế, mô tả sản phẩm, dịch vụ mới.
Thực hiện phát triển tính năng Backend, Core theo yêu cầu dự án
Test, phối hợp với các nhóm liên quan như (phòng PTDV, nhóm Web, nhóm Mobile, nhóm QA ..) test tính năng sản phẩm đang đảm nhận.
Thực hiện tìm hiểu, phân tích các công nghệ mới khi tiếp nhận chuyển giao từ các bên liên quan (nhóm trong phòng, đối tác, phòng phần mềm) theo yêu cầu phát triển sản phẩm.
Thực hiện tiếp nhận chuyển giao công nghệ mới theo đúng yêu cầu chuyên môn.

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Giới tính/độ tuổi/ngoại hình/sức khỏe: Nam/22-35 tuổi Trình độ học vấn/ chuyên môn: Cao đẳng/ Đại học Trình độ ngoại ngữ/tin học: Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành Tiếng Anh Năng lực/kỹ năng: Nhiệt huyết, Đam mê, Cần cù. Có kinh nghiệm làm việc với các JAVA Frameworks, spring MVC, Spring boot, Hibermate,.... Có kinh nghiệm làm việc với hệ cơ sở dữ liệu có quan hệ và không quan hệ như MySQL, MongoDB, ... Số năm kinh nghiệm: 3 năm
Giới tính/độ tuổi/ngoại hình/sức khỏe: Nam/22-35 tuổi
Trình độ học vấn/ chuyên môn: Cao đẳng/ Đại học
Trình độ ngoại ngữ/tin học: Đọc hiểu tài liệu chuyên ngành Tiếng Anh
Năng lực/kỹ năng:
Nhiệt huyết, Đam mê, Cần cù.
Có kinh nghiệm làm việc với các JAVA Frameworks, spring MVC, Spring boot, Hibermate,....
Có kinh nghiệm làm việc với hệ cơ sở dữ liệu có quan hệ và không quan hệ như MySQL, MongoDB, ...
Số năm kinh nghiệm: 3 năm

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT Thì Được Hưởng Những Gì

Quyền lợi:
Lương tháng 13, thưởng cuối năm + thưởng dự án + thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau... Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm Được tham gia vào các hoạt động giải trí giữa giờ và sau giờ làm: như đọc sách, thi đấu bi lắc, chơi game trên PS4, thi đấu chơi game online như đế chế, liên minh huyền thoại, pubg, ... Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,..
Lương tháng 13, thưởng cuối năm + thưởng dự án + thưởng lễ tết, sinh nhật và các khoản thưởng khác
Được tặng quà, thăm hỏi nhân các dịp cưới hỏi, hiếu hỉ, ốm đau...
Được hưởng các chế độ BHYT, BHXH, BHTN theo quy định nhà nước
Được khám sức khỏe định kỳ 1 lần/năm
Được tham gia vào các hoạt động giải trí giữa giờ và sau giờ làm: như đọc sách, thi đấu bi lắc, chơi game trên PS4, thi đấu chơi game online như đế chế, liên minh huyền thoại, pubg, ...
Xét tăng lương 2 lần/năm dựa trên hiệu quả công việc
Du lịch hằng năm: Trong nước hoặc ngoài nước, teambuilding,..
Đào tạo:
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar kỹ thuật, hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...
Cơ hội tiếp cận và học hỏi công nghệ tiên tiến
Được trau dồi kiến thức khi được tìm hiểu và tham gia các dự án lớn
Được hỗ trợ kinh phí học tập và đào tạo. Đồng thời nâng cao chuyên môn và kỹ năng mềm với các buổi seminar kỹ thuật, hội thảo kỹ năng tổ chức thường xuyên tại công ty
Làm việc trong môi trường hiện đại, trẻ trung, văn hóa mở với nhiều hoạt động văn hóa tinh thần: du lịch, nghỉ dưỡng, party sự kiện...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 3A, Tòa nhà N07-B3, KĐT mới Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

