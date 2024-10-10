Tuyển Lập trình viên Java TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Số 5 Phạm Hùng, Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương Thỏa thuận

- Thiết kế, xây dựng, nâng cấp các ứng dụng web phục vụ cho Nhân viên, Khách hàng trên các hoạt động kinh doanh, sản xuất trong lĩnh vực Logistics, tài chính, hành chính công, phân phối bán lẻ và các ứng dụng quản trị nội bộ. (sản phẩm Products.

- Tìm hiều các công nghệ mới, giúp nâng cao hiệu suất, khả năng mở rộng ứng dụng.

- Nhóm dev hiện đang có các team: Java, .NET, PHP&Ruby, ReactNative, ReactJS.

- Thực hiện các công việc theo yêu cầu của Lãnh đạo

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chính quy (có bằng) ưu tiên các ngành: CNTT, điện tử viễn thống, hệ thống thông tin, khoa học máy tính, ....

- Có ít nhất từ 01 năm kinh nghiệp lập trình viên

- Có khả năng review code

- Hiểu rõ quy trình phát triển phần mềm

- Nắm vững thuật toán và lập trình hướng đối tượng.

- Có kiến thức về Database

- Có kiến thức và kinh nghiệm tạo detail design, unit test.

- Có kinh nghiệm Jira, SVN hoặc các ứng dụng liên quan source control.

- Khả năng tư duy hệ thống, tìm tòi, học hỏi nhanh, làm việc độc lập, làm việc nhóm, chủ động trong công việc.

- Có trách nhiệm cao trong công việc, sẵn sàng thu xếp thời gian để hoàn thành công việc theo yêu cầu dự án.

- Có định hướng và yêu thích, đam mê lập trình

Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương Junior đến Senior: 15 - 30.000.000 VNĐ/tháng (đánh giá tăng lương theo năng lực);

- Làm việc từ Thứ 2 đến Thứ 6.

- Môi trường làm việc trẻ trung, năng động;

- Được tiếp cận với sản phẩm đến từ doanh nghiệp hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực Bưu chính chuyển phát, làm việc cùng đội ngũ giỏi chuyên môn, có cơ hội để phát huy tối đa năng lực của bản thân.

- Được đào tạo liên tục về kiến thức, kỹ năng liên quan đến các lĩnh vực hoạt động của Tổng Công ty;

- Được cung cấp đầy đủ phương tiện làm việc theo yêu cầu của tính chất công việc;

- Các hoạt động tập thể, giải trí đa dạng (CLB Bóng đá, game, bi lắc, ...); sự kiện team-building hàng năm;

- Được đảm bảo đầy đủ các chế độ Phúc lợi theo Quy định của Pháp luật hiện hành và của Công ty;

- Thưởng Tết Nguyên Đán, Tết Dương lịch, ngày Lễ khác và thưởng thành tích nổi bật.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY BƯU ĐIỆN VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin