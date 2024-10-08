Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNPT - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 10 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa VNPT số 97 Nguyễn Chí Thanh, P. Láng Hạ, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương Thỏa thuận

1. Xây dựng, phát triển các phần mềm/ứng dụng

- Tiếp nhận yêu cầu về chức năng, nội dung của phần mềm/ứng dụng. Tham gia phân tích, thiết kế chi tiết các chức năng được giao

- Trực tiếp xây dựng, phát triển phần mềm/ứng dụng theo tài liệu thiết kế và framework đã được thông qua theo phân công của trưởng nhóm/PM dự án

- Làm Unit Test, tiếp nhận ý kiến của bộ phận kiểm thử, liên quan khác để điều chỉnh, bổ sung đến khi phần mềm/ứng dụng được hoàn thiện

- Giám sát và kiểm tra hệ thống và các thành phần liên quan để phát hiện các sự cố tiềm ấn, đưa ra giải pháp kịp thời để ngăn chặn và xử lý. Tối ưu hệ thống.

- Xây dựng các tài liệu dự án theo phân công của Trưởng nhóm/PM dự án

2. Sửa chữa, nâng cấp, bảo trì

- Bảo trì, sửa chữa; nâng cấp phần mềm

3. Tích hợp, triển khai phần mềm/ứng dụng

- Khảo sát, tư vấn kịch bản triển khai, tích hợp

- Phối hợp với khách hàng trong quá trình triển khai tích hợp

- Chuyển giao, đào tạo cho các VNPT địa bàn/Khách hàng

4. Các công việc khác

- Triển khai các hệ thống quy trình và các hệ thống quản lý

- Nghiên cứu công nghệ mới phục vụ công việc

- Các nhiệm vụ khác được phân công trong phạm vi chức năng

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT hoặc các ngành liên quan Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình Java EE, JSP, java script,html; Sping Framework ; PL/SQL Oracle , có hiểu biết về nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp. Có kiến thức tốt về các nguyên lý thiết kế, lập trình hướng đối tượng. Hiểu biết và có kiến thức chuyên ngành về CNTT Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm Hiểu biết, cập nhật các công cụ, xu hướng phát triển phần mềm.

Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành CNTT hoặc các ngành liên quan

Có ít nhất 1 năm kinh nghiệm lập trình Java EE, JSP, java script,html; Sping Framework ; PL/SQL Oracle , có hiểu biết về nghiệp vụ quản trị doanh nghiệp.

Có kiến thức tốt về các nguyên lý thiết kế, lập trình hướng đối tượng.

Hiểu biết và có kiến thức chuyên ngành về CNTT

Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm

Hiểu biết, cập nhật các công cụ, xu hướng phát triển phần mềm.

Tại CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNPT - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập từ 200-500 triệu/năm Teambuilding, nghỉ mát hàng năm.... Thưởng các ngày lễ, tết, thành lập ngành,... Phụ cấp điện thoại, Bảo hiểm XH, BHYT.... Phụ cấp ăn trưa 730.000đ/tháng Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ Khám sức khỏe hàng năm

Thu nhập từ 200-500 triệu/năm

Teambuilding, nghỉ mát hàng năm....

Thưởng các ngày lễ, tết, thành lập ngành,...

Phụ cấp điện thoại, Bảo hiểm XH, BHYT....

Phụ cấp ăn trưa 730.000đ/tháng

Tham gia các chương trình đào tạo nâng cao chuyên môn, nghiệp vụ định kỳ

Khám sức khỏe hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VNPT - CHI NHÁNH TẬP ĐOÀN BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin