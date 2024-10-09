Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 09/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 06/11/2024
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM

Lập trình viên Java

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM

Mức lương
15 - 25 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Toà Hateco Laroma, 4A Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng các giải pháp về kiến trúc (architecture) và nền tảng (platform) cho các hệ thống phần mềm, viễn thông Xây dựng tài liệu thiết kế tổng thể, thiết kế chi tiết, thiết kế CSDL Xây dựng các chức năng theo tài liệu giải pháp chi tiết Xây dựng các API, ứng dụng web, thư viện dùng chung có khả năng chịu lỗi tốt, tính bảo mật cao, dễ dàng mở rộng và tích hợp với các hệ thống khác Tối ưu các hệ thống nhằm đáp ứng khả năng xử lý lượng giao dịch lớn và khả năng phục vụ lượng lớn người dùng đồng thời Nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới nhằm tối ưu hệ thống
Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin/Toán-Tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính hoặc tương đương Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java. Biết thêm về ngôn ngữ Golang, Nodejs, ... là lợi thế Thành thạo một trong các công nghệ: Webservices (SOAP/RESTful), Websocket, Hibernate, JPA, HTML5/CSS3, Java (Core + Java EE), Spring framework... Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL, NoSQL, Cache, message Queue Có kinh nghiệm sử dụng Git, các công cụ hỗ trợ lập trình,... Kiến thức về lập trình và thiết kế hướng đối tượng (OOP) Kiến thức về cấu trúc dữ liệu & giải thuật, design patterns, xây dựng Uni Test Kiến thức về quy trình phát triển phần mềm Tư duy tốt, có khả năng nghiên cứu, đánh giá và cập nhật công nghệ mới Có kinh nghiệm về viễn thông là một lợi thế
Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:
Mức lương thỏa thuận theo năng lực : 15.000.000 - 25.000.0000 Thưởng hiệu quả công việc.
Chế độ đãi ngộ:
Chế độ chung:
Trợ cấp:
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Toà Hateco Laroma, 4A Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, Đống Đa, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

