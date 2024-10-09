Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu

Mức lương 15 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Toà Hateco Laroma, 4A Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 15 - 25 Triệu

Xây dựng các giải pháp về kiến trúc (architecture) và nền tảng (platform) cho các hệ thống phần mềm, viễn thông Xây dựng tài liệu thiết kế tổng thể, thiết kế chi tiết, thiết kế CSDL Xây dựng các chức năng theo tài liệu giải pháp chi tiết Xây dựng các API, ứng dụng web, thư viện dùng chung có khả năng chịu lỗi tốt, tính bảo mật cao, dễ dàng mở rộng và tích hợp với các hệ thống khác Tối ưu các hệ thống nhằm đáp ứng khả năng xử lý lượng giao dịch lớn và khả năng phục vụ lượng lớn người dùng đồng thời Nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới nhằm tối ưu hệ thống

Xây dựng các giải pháp về kiến trúc (architecture) và nền tảng (platform) cho các hệ thống phần mềm, viễn thông

Xây dựng tài liệu thiết kế tổng thể, thiết kế chi tiết, thiết kế CSDL

Xây dựng các chức năng theo tài liệu giải pháp chi tiết

Xây dựng các API, ứng dụng web, thư viện dùng chung có khả năng chịu lỗi tốt, tính bảo mật cao, dễ dàng mở rộng và tích hợp với các hệ thống khác

Tối ưu các hệ thống nhằm đáp ứng khả năng xử lý lượng giao dịch lớn và khả năng phục vụ lượng lớn người dùng đồng thời

Nghiên cứu, áp dụng các công nghệ mới nhằm tối ưu hệ thống

Với Mức Lương 15 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin/Toán-Tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính hoặc tương đương Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java. Biết thêm về ngôn ngữ Golang, Nodejs, ... là lợi thế Thành thạo một trong các công nghệ: Webservices (SOAP/RESTful), Websocket, Hibernate, JPA, HTML5/CSS3, Java (Core + Java EE), Spring framework... Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL, NoSQL, Cache, message Queue Có kinh nghiệm sử dụng Git, các công cụ hỗ trợ lập trình,... Kiến thức về lập trình và thiết kế hướng đối tượng (OOP) Kiến thức về cấu trúc dữ liệu & giải thuật, design patterns, xây dựng Uni Test Kiến thức về quy trình phát triển phần mềm Tư duy tốt, có khả năng nghiên cứu, đánh giá và cập nhật công nghệ mới Có kinh nghiệm về viễn thông là một lợi thế

Tốt nghiệp đại học trở lên thuộc một trong các chuyên ngành: Công nghệ thông tin/Toán-Tin, điện tử viễn thông, khoa học máy tính hoặc tương đương

Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java. Biết thêm về ngôn ngữ Golang, Nodejs, ... là lợi thế

Thành thạo một trong các công nghệ: Webservices (SOAP/RESTful), Websocket, Hibernate, JPA, HTML5/CSS3, Java (Core + Java EE), Spring framework...

Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL, NoSQL, Cache, message Queue

Có kinh nghiệm sử dụng Git, các công cụ hỗ trợ lập trình,...

Kiến thức về lập trình và thiết kế hướng đối tượng (OOP)

Kiến thức về cấu trúc dữ liệu & giải thuật, design patterns, xây dựng Uni Test

Kiến thức về quy trình phát triển phần mềm

Tư duy tốt, có khả năng nghiên cứu, đánh giá và cập nhật công nghệ mới

Có kinh nghiệm về viễn thông là một lợi thế

Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập:

Mức lương thỏa thuận theo năng lực : 15.000.000 - 25.000.0000 Thưởng hiệu quả công việc.

Mức lương thỏa thuận theo năng lực : 15.000.000 - 25.000.0000

Thưởng hiệu quả công việc.

Chế độ đãi ngộ:

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp; Được tham gia các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Teambuilding, Hội thao, Year End Party..

Môi trường làm việc trẻ trung năng động, chuyên nghiệp;

Được tham gia các hoạt động phong trào do Công ty tổ chức: Teambuilding, Hội thao, Year End Party..

Chế độ chung:

Được review lương hàng năm, thưởng thành tích dựa theo kết quả đánh giá năm; Đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm; Được đóng bảo hiểm sức khỏe cao cấp (Cho bản thân và gia đình); Ngày phép: 12 ngày/năm và 6 ngày nghỉ ốm nguyên lương.

Được review lương hàng năm, thưởng thành tích dựa theo kết quả đánh giá năm;

Đóng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo luật bảo hiểm;

Được đóng bảo hiểm sức khỏe cao cấp (Cho bản thân và gia đình);

Ngày phép: 12 ngày/năm và 6 ngày nghỉ ốm nguyên lương.

Trợ cấp:

Trợ cấp ăn trưa: 40.000đ/bữa, trợ cấp ăn tối: 70.000đ/bữa; Ăn sáng miễn phí, bữa ăn nhẹ hàng ngày, ngoài ra có tea-break miễn phí,... Phụ cấp trang điểm (Cho lao động nữ: 250.000/tháng); Có quà cho nhân viên có con nhỏ: Tết thiếu nhi, Tết Trung thu,...

Trợ cấp ăn trưa: 40.000đ/bữa, trợ cấp ăn tối: 70.000đ/bữa;

Ăn sáng miễn phí, bữa ăn nhẹ hàng ngày, ngoài ra có tea-break miễn phí,...

Phụ cấp trang điểm (Cho lao động nữ: 250.000/tháng);

Có quà cho nhân viên có con nhỏ: Tết thiếu nhi, Tết Trung thu,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ SỐ DIGILIFE VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin