Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 30 Triệu

Mức lương Đến 30 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 4 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Hội sở MB bank, 18 Lê Văn Lương, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương Đến 30 Triệu

Phát triển hệ thống Website Tham gia vào các công đoạn: kiến trúc hệ thống, thiết kế chức năng, lập trình, unit test, viết tài liệu chức năng, tối ưu performance... Lập trình linh hoạt trên hệ thống các ứng dụng trên nền Java Core, Java Spring Boot, Python triển khai theo hình thích microservice chạy độc lập Viết code và Unit test theo mô hình phát triển DevOps CI/CD Tối ưu performance các xử lý giải thuật Tham gia tìm hiểu các công nghệ, kỹ thuật mới.

Phát triển hệ thống Website

Tham gia vào các công đoạn: kiến trúc hệ thống, thiết kế chức năng, lập trình, unit test, viết tài liệu chức năng, tối ưu performance...

Lập trình linh hoạt trên hệ thống các ứng dụng trên nền Java Core, Java Spring Boot, Python triển khai theo hình thích microservice chạy độc lập

Viết code và Unit test theo mô hình phát triển DevOps CI/CD

Tối ưu performance các xử lý giải thuật

Tham gia tìm hiểu các công nghệ, kỹ thuật mới.

Với Mức Lương Đến 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp kỹ sư Công nghệ thông tin, toán tin hoặc các ngành tương đương hoặc có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín Kinh nghiệm về ngôn ngữ lập trình thông dụng như Java, Python Kinh nghiệm về framework và thư viện: Spring boot, Hibernate, Flask, Django, FastAPI Kinh nghiệm về DB Oracle, MySql, MongoDB, SQLite Kinh nghiệm về Git và Git Flow Kinh nghiệm về web services: SOAP; RestfulAPI ... hoặc giao thức Client - Server: Socket TCP/IP; Web Socket Kinh nghiệm về Queue hoặc Cache như Kafka; RabbitMQ; ActiveMQ; Redis; Memcached Kinh nghiệm về Unit test; Sonarqube; Mockito, Selenium, Pytest

Tốt nghiệp kỹ sư Công nghệ thông tin, toán tin hoặc các ngành tương đương hoặc có các chứng chỉ tương đương được công nhận bởi các tổ chức uy tín

Kinh nghiệm về ngôn ngữ lập trình thông dụng như Java, Python

Kinh nghiệm về framework và thư viện: Spring boot, Hibernate, Flask, Django, FastAPI

Kinh nghiệm về DB Oracle, MySql, MongoDB, SQLite

Kinh nghiệm về Git và Git Flow

Kinh nghiệm về web services: SOAP; RestfulAPI ... hoặc giao thức Client - Server: Socket TCP/IP; Web Socket

Kinh nghiệm về Queue hoặc Cache như Kafka; RabbitMQ; ActiveMQ; Redis; Memcached

Kinh nghiệm về Unit test; Sonarqube; Mockito, Selenium, Pytest

Ưu tiên:

Kinh nghiệm về DevOps: Docker, Kubernetes, Jenkins, Prometheus, Thanos, Grafana (Canary deploy) Kinh nghiệm làm trực tiếp hoặc tích về hệ thống lưu trữ, luân chuyển, truy vấn file (VD: Documentum, Filenet, Alfresco) Kinh nghiệm về thiết kế kiến trúc ứng dụng: MVC, Microservices; Micro frontend Kinh nghiệm về tối ưu source code, tối ưu hệ thống, tối ưu tài nguyên, tối ưu thuật toán Kinh nghiệm về xây dựng khung hệ thống, nền tảng core, thư viện cho hệ thống.

Kinh nghiệm về DevOps: Docker, Kubernetes, Jenkins, Prometheus, Thanos, Grafana (Canary deploy)

Kinh nghiệm làm trực tiếp hoặc tích về hệ thống lưu trữ, luân chuyển, truy vấn file (VD: Documentum, Filenet, Alfresco)

Kinh nghiệm về thiết kế kiến trúc ứng dụng: MVC, Microservices; Micro frontend

Kinh nghiệm về tối ưu source code, tối ưu hệ thống, tối ưu tài nguyên, tối ưu thuật toán

Kinh nghiệm về xây dựng khung hệ thống, nền tảng core, thư viện cho hệ thống.

Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh với thị trường Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng KPI theo hiệu quả công việc; Thưởng nóng, thưởng dự án,... Thưởng tiền mặt hoặc quà các ngày lễ, Tết Phụ cấp onsite: Từ 2.000.000 - 5.000.000 VNĐ tùy dự án Phụ cấp trách nhiệm (nếu có) Tặng quà nhân dịp sinh nhật, lễ, tết Tham gia đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Bảo Việt HealthCare Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ, team building, nghỉ mát hàng năm Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Công ty Tài trợ 100% chi phí học thi các chứng chỉ liên quan đến công việc Được điều chỉnh lương/cấp bậc tùy theo kết quả công việc và năng lực.

Mức lương thỏa thuận, cạnh tranh với thị trường

Thưởng tháng lương thứ 13, thưởng KPI theo hiệu quả công việc;

Thưởng nóng, thưởng dự án,...

Thưởng tiền mặt hoặc quà các ngày lễ, Tết

Phụ cấp onsite: Từ 2.000.000 - 5.000.000 VNĐ tùy dự án

Phụ cấp trách nhiệm (nếu có)

Tặng quà nhân dịp sinh nhật, lễ, tết

Tham gia đóng đầy đủ các loại bảo hiểm theo quy định Nhà nước

Bảo hiểm sức khỏe cao cấp Bảo Việt HealthCare

Tham gia các hoạt động văn hóa nội bộ, team building, nghỉ mát hàng năm

Được tham gia các lớp đào tạo kỹ năng chuyên môn và kỹ năng mềm theo chính sách đào tạo của Công ty

Tài trợ 100% chi phí học thi các chứng chỉ liên quan đến công việc

Được điều chỉnh lương/cấp bậc tùy theo kết quả công việc và năng lực.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Công Nghệ Evotek Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin