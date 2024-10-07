Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: 17 Tông Đản, phường Tràng Tiền, Hà Nội, Hoàn Kiếm

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương Thỏa thuận

– Tham gia phân tích, thiết kế và phát triển dự án Fintech, ERP, CRM, Smart city

– Tìm hiểu các công nghệ mới liên quan đến sản phẩm: Microservices, BigData...

– Xây dựng và chỉnh sửa các module, tính năng theo yêu cầu

– Nghiên cứu công nghệ mới, áp dụng cải tiến business framework

– Được tham gia toàn bộ quy trình phát triển phần mềm

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Tốt nghiệp CĐ/ĐH chuyên ngành CNTT hoặc tương đương

– Kinh nghiệm tối thiểu 3 năm với các project liên quan trên nền tảng Java web

– Khả năng giao tiếp, truyền đạt tốt, tư duy logic

– Nắm vững về Java Core, J2EE và các Database phổ dụng

– Có khả năng sử dụng công nghệ : Spring+Hibernate, PrimeFaces

Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital Thì Được Hưởng Những Gì

– Làm việc từ T2-T6

– Lương thỏa thuận theo năng lực, thưởng tháng lương 13, thưởng Tết từ 2-5 tháng lương

– Du lịch, teambuilding, khám sức khỏe, review lương thực hiện định kì 1 lần/năm

– Café đồ ăn nhẹ miễn phí tại văn phòng

– Gói khám sức khỏe tổng quát định kỳ hàng năm

– Bảo hiểm sức khỏe PTI cho CBNV

– BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của pháp luật hiện hành

– Được thử thách trong các dự án lớn, có cơ hội khẳng định năng lực bản thân và phát triển sự nghiệp

– Môi trường làm việc thân thiện, năng động, sáng tạo, khuyến khích phát triển cá nhân

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Atomi Digital

