Tuyển Lập trình viên Java TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 55 Triệu

Mức lương 15 - 55 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa nhà Viettel Post, số 2 ngõ 15 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 15 - 55 Triệu

Xây dựng các module lõi cho nền tảng Logistics thế hệ mới của ViettelPost.

Tối ưu hóa các nghiệp vụ, thuật toán, kiến trúc để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Làm việc trực tiếp với các đội nghiệp vụ để thực thi sản phẩm theo đúng yêu cầu. Tư vấn ngược lại cho đội nghiệp vụ để thông minh hóa quy trình.

Xây dựng các sản phẩm mới phục vụ hàng triệu người dùng của ViettelPost

Với Mức Lương 15 - 55 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp Đại học các chuyên ngành CNTT, Khoa học máy tính,... Ưu tiên ứng viên tốt nghiệp các trường Bách Khoa, Học viện kỹ thuật quân sự, Học viện Bưu chính, ĐH Công nghệ-ĐH Quốc gia Hà Nội, Đại học FPT hoặc các trường ĐH quốc tế.

Level Senior yêu cầu có 4++ năm kinh nghiệm phát triển phần mềm trở lên với ngôn ngữ JAVA, có kinh nghiệm với các framework như Spring, Quarkus, ZK.

Level Junior yêu cầu có 2++ năm kinh nghiệm phát triển phần mềm trở lên với ngôn ngữ JAVA, có kinh nghiệm với các framework như Spring, Quarkus, ZK.

Có kinh nghiệm làm việc với một trong các Database Oracle, MariaDB, Postgre, MongoDB, Redis, ElasticSearch.

Có kinh nghiệm làm việc với một trong các hệ thống Message Queue (Kafka, RabbitMQ, MQTT)

Có hiểu biết về thiết kế hệ thống, design pattern, OOP là một lợi thế.

Sử dụng thành thạo các công cụ quản lý code như SVN, Github.

Có kiến thức triển khai cơ bản hệ thống trên hệ điều hành Linux.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm, chịu được áp lực cao.

Có khả năng tư duy logic và nghiên cứu công nghệ mới

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh chuyên ngành.

Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ về lương thưởng, thu nhập

• Mức lương 15M - 20M với Junior, 20M - 35M với Middle, 35M - 55M với Senior

Mức lương 15M - 20M với Junior, 20M - 35M với Middle, 35M - 55M với Senior

• Có chế độ hỗ trợ tiền điện thoại và ăn trưa, nghỉ mát hàng năm; kèm theo là các khoản thưởng vào các dịp lễ lớn (30/4, 1/5, 2/9, ngày thành lập Tập đoàn, Tổng Công ty, Tết Dương/ Âm)

2. Chương trình chăm sóc sức khỏe

• Được đóng đầy đủ về các chế độ bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp và các gói bảo hiểm sức khỏe khác.

• Hàng năm CBNV được tham gia khám sức khỏe định kỳ tại các bệnh viện lớn.

• Phụ nữ có con nhỏ dưới 1 tuổi sẽ được nghỉ thêm 1h/ngày

3. Đào tạo, phát triển

• Hàng tuần, công ty tổ chức buổi Seminar trao đổi, chia sẻ về các công nghệ mới nhất; là cơ hội để các thành viên học hỏi lẫn nhau.

• Được tham gia các khóa học bổ ích từ các diễn giả Quốc tế tại Học viện Viettel

• Có cơ hội thăng tiến trong nghề nghiệp.

4. Hoạt động tập thể hấp dẫn, phong phú

• Tham gia vào hoạt động 'Happy Time" vào chiều thứ 6 hàng tuần cùng với chương trình sinh nhật tháng.

• Chương trình teambuilding, văn hóa, du lịch nghỉ mát hấp dẫn và đa dạng.

• Các hoạt động thể dục thể thao cùng các giải đấu được Tập đoàn tổ chức.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin