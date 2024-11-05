Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu

Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam
Ngày đăng tuyển: 05/11/2024
Hạn nộp hồ sơ: 24/11/2024
Lập trình viên Java

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam

Mức lương
10 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Tầng 9, Tòa nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Dịch Vọng Hậu, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 10 - 20 Triệu

– Phát triển sản phẩm phần mềm trên ngôn ngữ Java, sử dụng nhiều nền tảng công nghệ của IBM, Oracle;
– Tham gia sâu vào các giai đoạn của một dự án như: phân tích, thiết kế, thực thi, kiểm thử, bảo trì phần mềm;
– Nghiên cứu áp dụng công nghệ mới liên quan đến công việc;
– Lập trình các module có độ phức tạp cao, liên kết với các module khác;
– Tương tác với solution architect về các yêu cầu của dự án, thiết kế và các công nghệ liên quan cần nghiên cứu;
– Chịu trách nhiệm xây dựng và đóng gói sản phẩm theo các phiên bản;
– Tài liệu hóa các đặc tả thiết kế và các chức năng;
– Cung cấp sản phẩm phần mềm đúng hạn, đúng chất lượng.

Với Mức Lương 10 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

– Yêu cầu có từ 2 năm kinh nghiệm trở lên.
– Hiểu biết về kiến trúc phần mềm và an toàn bảo mật cho phần mềm;
– Có kiến thức và kinh nghiệp lập trình pattern;
– Có khả năng làm việc trên hệ điều hành Linux như Red Hat linux, CentOS;
– Hiểu biết về lập trình Java Srping Boot, Spring Data JPA, Spring Security, SOAP Service, Rest Service;
– Hiểu biết về HTML5/CSS3, Javascript, jQuery, Bootstrap; hiểu biết về một trong các framework JS như Angular, React, VueJS,... là một lợi thế;
– Hiểu biết về cơ sở dữ liệu SQL Server, Oracle, My SQL: Tự thiết kế cơ sở dữ liệu, viết store procedure, function và các script phức tạp;
– Hiểu biết về việc sử dụng các công cụ quản lý source như svn, git hoặc tfs;
– Có khả năng tối ưu hóa thuật toán, script.
– Ưu tiên các ứng viên có kiến thức hoặc đã làm việc trên các quy trình phát triển phần mềm như Scrum, Agile;
– Ưu tiên các ứng viên có hiểu biết về KPI, Digital Signing, Search Engine, Microsoft AD, tích hợp hệ thống CI, CD

Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam Thì Được Hưởng Những Gì

– Mức lương cực kỳ hấp dẫn tương xứng với khả năng và kinh nghiệm;
– Đánh giá & xét tăng lương hằng năm, thưởng kinh doanh cuối năm, thưởng dự án, thưởng hiệu suất, thưởng các dịp lễ tết trong năm;
– Mentor có kinh nghiệm tuyển dụng tốt, sẵn sàng đào tạo và chia sẻ kiến thức nghề, tạo điều kiện học hỏi và phát triển tối đa năng lực bản thân;
– Cơ hội làm việc với các chuyên gia Công nghệ hàng đầu và nhân sự quốc tế trong lĩnh vực IT;
– Sếp cực tâm lý và luôn support nhân viên. Lộ trình thăng tiến rõ ràng. Công ty tăng trưởng tốt;
– Môi trường trẻ trung, năng động, khuyến khích mọi người thể hiện bản thân, tạo sân chơi lành mạnh với nhiều hoạt động sôi nổi;
– Tổ chức sinh nhật và tặng quà cho nhân viên trong công ty theo tháng, khám sức khỏe định kỳ hằng năm;
– Hưởng Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo chế độ nhà nước ban hành;
– Teambuilding hàng năm, Olympic kỉ niệm ngày thành lập công ty, Year End Party, 20/10, … và một số hoạt động văn hóa độc đáo khác;
– Khu vực party rộng rãi để giải trí, ăn uống giữa giờ, ăn trưa và tổ chức các hoạt động nội bộ;
– Và rất nhiều những cơ hội công việc hấp dẫn khác nữa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tòa Việt Á, số 9, Duy Tân, Cầu Giấy, HN

