Tuyển Lập trình viên Java Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 25/10/2024
Lập trình viên Java

Mức lương
25 - 40 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
5 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy

Tham gia phát triển dự án Back-end và Front-end Thực hiện thiết kế, coding và unit test cho dự án. Tham gia việc review code, hỗ trợ các thành viên trong nhóm. Thực hiện công việc theo sự phân công của Trưởng nhóm/Quản lý dự án, phối hợp giữa các nhóm để phát triển dự án.
Tham gia phát triển dự án Back-end và Front-end
Thực hiện thiết kế, coding và unit test cho dự án.
Tham gia việc review code, hỗ trợ các thành viên trong nhóm.
Thực hiện công việc theo sự phân công của Trưởng nhóm/Quản lý dự án, phối hợp giữa các nhóm để phát triển dự án.

Có kinh nghiệm làm việc với Java tối thiểu 3 năm. Thành thạo trong việc sử dụng các framework web Java như Spring MVC, Spring Boot hoặc Hibernate. Thành thạo trong việc sử dụng 1 trong các FE framework (Vue, React, Angular..) để phát triển giao diện người dùng tương tác. Hiểu biết về thiết kế ứng dụng, công nghệ microservice. Có kiến thức vững về HTML, CSS và JavaScript. Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống message queue (ActiveMQ, Kafka..) để xử lý các thư hàng đợi. Có kinh nghiệm làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ RDBMS(SQL server, PostgreSQL) và NoSQL(Cassandra, mongodb..) Có kiến thức và kinh nghiệm với Linux. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.
Có kinh nghiệm làm việc với Java tối thiểu 3 năm.
Thành thạo trong việc sử dụng các framework web Java như Spring MVC, Spring Boot hoặc Hibernate.
Thành thạo trong việc sử dụng 1 trong các FE framework (Vue, React, Angular..) để phát triển giao diện người dùng tương tác.
Hiểu biết về thiết kế ứng dụng, công nghệ microservice.
Có kiến thức vững về HTML, CSS và JavaScript.
Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống message queue (ActiveMQ, Kafka..) để xử lý các thư hàng đợi.
Có kinh nghiệm làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ RDBMS(SQL server, PostgreSQL) và NoSQL(Cassandra, mongodb..)
Có kiến thức và kinh nghiệm với Linux.
Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Lương: UPTO 40.000.000 VNĐ/tháng Tối thiểu 13 tháng lương/năm. Xét tăng lương 1- 2 lần/năm. Thưởng: Thưởng Tết, thưởng ngày lễ, thưởng giới thiệu nhân sự... Văn phòng làm việc chuyên nghiệp hạng A. Môi trường làm việc thân thiện và có tính tương hỗ cao, ổn định lâu dài. Có nhiều cơ hội được đào tạo, làm việc nâng cao trình độ và cơ hội thăng tiến. Có nhiều hoạt động bổ trợ tinh thần, du lịch... Có cơ hội làm việc tại nước ngoài.
Lương: UPTO 40.000.000 VNĐ/tháng
Xét tăng lương 1- 2 lần/năm.
Thưởng: Thưởng Tết, thưởng ngày lễ, thưởng giới thiệu nhân sự...
Văn phòng làm việc chuyên nghiệp hạng A.
Môi trường làm việc thân thiện và có tính tương hỗ cao, ổn định lâu dài.
Có nhiều cơ hội được đào tạo, làm việc nâng cao trình độ và cơ hội thăng tiến.
Có nhiều hoạt động bổ trợ tinh thần, du lịch...
Có cơ hội làm việc tại nước ngoài.

Quy mô: 100 - 499 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 5, Tòa nhà 152 Phó Đức Chính, Phường Trúc Bạch, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

