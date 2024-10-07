Tuyển Lập trình viên Java Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 5 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Tham gia phát triển dự án Back-end và Front-end Thực hiện thiết kế, coding và unit test cho dự án. Tham gia việc review code, hỗ trợ các thành viên trong nhóm. Thực hiện công việc theo sự phân công của Trưởng nhóm/Quản lý dự án, phối hợp giữa các nhóm để phát triển dự án.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm làm việc với Java tối thiểu 3 năm. Thành thạo trong việc sử dụng các framework web Java như Spring MVC, Spring Boot hoặc Hibernate. Thành thạo trong việc sử dụng 1 trong các FE framework (Vue, React, Angular..) để phát triển giao diện người dùng tương tác. Hiểu biết về thiết kế ứng dụng, công nghệ microservice. Có kiến thức vững về HTML, CSS và JavaScript. Có kinh nghiệm làm việc với hệ thống message queue (ActiveMQ, Kafka..) để xử lý các thư hàng đợi. Có kinh nghiệm làm việc với hệ quản trị cơ sở dữ liệu quan hệ RDBMS(SQL server, PostgreSQL) và NoSQL(Cassandra, mongodb..) Có kiến thức và kinh nghiệm với Linux. Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm tốt.

Tại Công ty cổ phần Công nghệ thông tin Phú Minh Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: UPTO 40.000.000 VNĐ/tháng Tối thiểu 13 tháng lương/năm. Xét tăng lương 1- 2 lần/năm. Thưởng: Thưởng Tết, thưởng ngày lễ, thưởng giới thiệu nhân sự... Văn phòng làm việc chuyên nghiệp hạng A. Môi trường làm việc thân thiện và có tính tương hỗ cao, ổn định lâu dài. Có nhiều cơ hội được đào tạo, làm việc nâng cao trình độ và cơ hội thăng tiến. Có nhiều hoạt động bổ trợ tinh thần, du lịch... Có cơ hội làm việc tại nước ngoài.

