Tuyển Lập trình viên Java Công ty TNHH NEWEZ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Tuyển Lập trình viên Java Công ty TNHH NEWEZ Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Công ty TNHH NEWEZ Việt Nam
Ngày đăng tuyển: 08/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Công ty TNHH NEWEZ Việt Nam

Lập trình viên Java

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp Suitable

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại Công ty TNHH NEWEZ Việt Nam

Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
2 người
Kinh nghiệm
2 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: 71 Ngô Sĩ Liên, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Tham gia xây dựng tài liệu thiết kế chi tiết, tài liệu kỹ thuật;
- Thực hiện phát triển, triển khai ứng dụng mảng Fintech và non Fintech;
- Cộng tác với đồng nghiệp trong nhóm thiết kế và xây dựng phần mềm;
- Nâng cấp, cải tiến các chương trình hiện tại;
- Hỗ trợ người dùng chương trình và hỗ trợ kỹ thuật cho các đơn vị sử dụng

Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành CNTT hoặc các chuyên ngành liên quan
- Có tối thiểu 2 năm kinh nghiệm đối với lập trình Java. Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java, Angular
- Có kinh nghiệm làm việc với framework của Java là Spring Boot
- Có kinh nghiệm làm việc với Oracle/MongoDB/Redis.
- Có kinh nghiệm về Git, Social Network API, Firebase
- Tư duy sáng tạo, năng động. Có khả năng làm việc nhóm cũng như làm việc độc lập.

Tại Công ty TNHH NEWEZ Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương hấp dẫn thỏa thuận dựa trên năng lực và kinh nghiệm, range 15-20 triệu, 1 năm tối thiểu 13 tháng lương
- Môi trường làm việc năng động, trẻ trung, nhiệt huyết. Xây dựng văn hóa công ty cộng đồng trao đổi học hỏi kiến thức mới
- Thử việc 1 tháng, được hưởng full 100% lương
- Thời gian làm việc hành chính, nghỉ thứ bảy, chủ nhật, làm từ 8h - 12h và 13h - 17h
- Được hưởng đầy đủ các chế độ, bảo hiểm, phúc lợi tốt
- Thưởng Tết (1 - 4 tháng lương), nghỉ mát hàng năm

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH NEWEZ Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Ứng tuyển ngay Lưu tin
Báo cáo tin tuyển dụng
Báo cáo tin tuyển dụng: Nếu bạn thấy rằng tin tuyển dụng này không đúng hoặc có dấu hiệu lừa đảo, hãy phản ánh với chúng tôi.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH NEWEZ Việt Nam

Công ty TNHH NEWEZ Việt Nam

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: số 40 ngõ 298 phố Tây Sơn, phường Ngã tư sở, quận Đống Đa, Hà nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

Chia Sẻ Tin Với Bạn Bè

Sao chép đường dẫn
https://job3s.ai/viec-lam-tuyen-lap-trinh-vien-java-thu-nhap-15-20-trieu-toan-thoi-gian-tai-ha-noi-job207868
Mạng xã hội

Tải ngay app tìm việc job3s.ai

Tải app Tải app
Tải app

Việc làm cùng ngành nghề

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Atomi Digital
Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Atomi Digital
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển Lập trình viên Java Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Softflex LLC
Tuyển Lập trình viên Java Softflex LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Softflex LLC
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Alpaca Solutions
Tuyển Lập trình viên Java Alpaca Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Alpaca Solutions
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Lập trình viên Java Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Lập trình viên Java FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3,200 USD
FPT Software
Hạn nộp: 21/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Tới 3,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NICE INFO VIETNAM CO., LTD
Tuyển Lập trình viên Java NICE INFO VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,000 USD
NICE INFO VIETNAM CO., LTD
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Datawings
Tuyển Lập trình viên Java Datawings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 750 - 950 USD
Datawings
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 750 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Tuyển Lập trình viên Java NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,300 USD
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng khu vực

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Tuyển Nhân viên thủ kho CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 11 Triệu
CÔNG TY CP VENICII VIỆT NAM
Hạn nộp: 15/10/2025
Hà Nội Còn 30 ngày để ứng tuyển 10 - 11 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Tuyển Nhân viên mua hàng Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech làm việc tại Hà Nội thu nhập 9 - 15 Triệu
Công Ty Cổ Phần Kỹ Nghệ Kingtech
Hạn nộp: 12/10/2025
Hà Nội Còn 27 ngày để ứng tuyển 9 - 15 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công Ty Cổ Phần Xuất Bản Khoa Học Và Giáo Dục Thời Đại
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Tuyển Kế toán nội bộ CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 10 Triệu
CHI NHÁNH CÔNG TY CỔ PHẦN DÂN KHANG TẠI HÀ NỘI
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 8 - 10 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Tuyển Kế toán trưởng CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 25 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN KỸ THUẬT NĂNG LƯỢNG ECOSUN
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển 15 - 25 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Tuyển Kỹ sư thiết kế cơ khí CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHIỆP TÂN HƯNG
Hạn nộp: 14/10/2025
Hà Nội Còn 29 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Tuyển Sales Engineer CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DỊCH VỤ KỸ THUẬT VÀ THIẾT BỊ PHỤ TÙNG SINOVINA
Hạn nộp: 20/09/2025
Hà Nội Còn 5 ngày để ứng tuyển 10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Edufit
Tuyển Biên phiên dịch Edufit làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 19 Triệu
Edufit
Hạn nộp: 09/10/2025
Hà Nội Còn 24 ngày để ứng tuyển 15 - 19 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Smart Cloud (FCI)
Tuyển Business Analyst FPT Smart Cloud (FCI) làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 45 Triệu
FPT Smart Cloud (FCI)
Hạn nộp: 03/10/2025
Hà Nội Còn 18 ngày để ứng tuyển 20 - 45 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Tuyển Kế toán tổng hợp Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 12 Triệu
Công Ty CP Thương Mại Vận Tải Ruby
Hạn nộp: 13/10/2025
Hà Nội Còn 28 ngày để ứng tuyển 0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm cùng mức lương

Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS làm việc tại Bình Dương thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH DEFU GLOBAL LOGISTICS
Hạn nộp: 15/10/2025
Bình Dương Còn 30 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Tuyển Chuyên viên tuyển dụng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ làm việc tại Nghệ An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ENTIZ
Hạn nộp: 10/10/2025
Nghệ An Vĩnh Phúc Còn 25 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Tuyển Kế toán tổng hợp CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ MỚI SAO NAM
Hạn nộp: 31/12/2025
Hồ Chí Minh Còn 107 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Tuyển Nhân viên Tư vấn Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần BPO Mắt Bão
Hạn nộp: 03/10/2025
Hồ Chí Minh Còn 18 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Tuyển Kế toán thuế CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO DOANH NHÂN
Hạn nộp: 31/03/2026
Hà Nội Còn 197 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Tuyển Buồng phòng CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN làm việc tại Long An thu nhập 15 - 20 Triệu
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ - PHÁT TRIỂN GOLF LONG AN
Hạn nộp: 27/09/2025
Long An Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Tuyển Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY) làm việc tại Lâm Đồng thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty Cổ phần Sàn giao dịch Bất động sản Delta (DELTA REALTY)
Hạn nộp: 27/09/2025
Lâm Đồng Còn 12 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty TNHH TM G Collcet
Tuyển Nhân viên Telesale Công ty TNHH TM G Collcet làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty TNHH TM G Collcet
Hạn nộp: 26/09/2025
Hà Nội Còn 11 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Compass Travel Vietnam
Tuyển Điều hành tour Compass Travel Vietnam làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Compass Travel Vietnam
Hạn nộp: 23/09/2025
Hà Nội Còn 8 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty cổ phần giải pháp MKT
Tuyển Trưởng phòng Marketing Công ty cổ phần giải pháp MKT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu
Công ty cổ phần giải pháp MKT
Hạn nộp: 19/09/2025
Hà Nội Còn 4 ngày để ứng tuyển 15 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Ứng tuyển ngay

Việc làm mới nhất

Tuyển dụng việc làm Công ty Cổ phần Atomi Digital
Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Atomi Digital làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty Cổ phần Atomi Digital
Hạn nộp: 18/09/2025
Hà Nội Còn 3 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Tuyển Lập trình viên Java Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Công ty CP Giải pháp Thanh toán Việt Nam (VNPAY) Pro Company
Hạn nộp: 17/09/2025
Hà Nội Còn 2 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN SSI
Hạn nộp: 14/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Softflex LLC
Tuyển Lập trình viên Java Softflex LLC làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Softflex LLC
Hạn nộp: 11/09/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Alpaca Solutions
Tuyển Lập trình viên Java Alpaca Solutions làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận
Alpaca Solutions
Hạn nộp: 16/09/2025
Hồ Chí Minh Còn 1 ngày để ứng tuyển Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Tuyển Lập trình viên Java Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận
Ngân Hàng TNHH MTV Woori Việt Nam
Hạn nộp: 29/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm FPT Software
Tuyển Lập trình viên Java FPT Software làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 3,200 USD
FPT Software
Hạn nộp: 21/08/2025
Hồ Chí Minh Hà Nội Đã hết hạn Tới 3,200 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NICE INFO VIETNAM CO., LTD
Tuyển Lập trình viên Java NICE INFO VIETNAM CO., LTD làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 1,000 USD
NICE INFO VIETNAM CO., LTD
Hạn nộp: 31/08/2025
Hà Nội Đã hết hạn Trên 1,000 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm Datawings
Tuyển Lập trình viên Java Datawings làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 750 - 950 USD
Datawings
Hạn nộp: 30/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn 750 - 950 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay
Tuyển dụng việc làm NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Tuyển Lập trình viên Java NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB) làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 1,300 USD
NGÂN HÀNG TMCP QUỐC TẾ VIỆT NAM (VIB)
Hạn nộp: 16/08/2025
Hồ Chí Minh Đã hết hạn Trên 1,300 USD Chưa có kinh nghiệm
Ứng tuyển ngay

Việc làm được tìm kiếm nhiều nhất

Việc làm tham khảo

Tuyển Lập trình viên Java TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 55 Triệu TỔNG CÔNG TY CỔ PHẦN BƯU CHÍNH VIETTEL Pro Company
15 - 55 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN SAVIS DIGITAL
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 26 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Tới 26 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT làm việc tại Hà Nội thu nhập 30 - 45 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ AIT
30 - 45 triệu Kinh nghiệm: 4 năm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 20 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ số Vitam
10 - 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC
Tới 35 triệu Kinh nghiệm: 5 năm
Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG NGHỆ TRUYỀN THÔNG NAM VIỆT
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 34 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
20 - 34 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 30 Triệu CÔNG TY TNHH TRUYỀN THÔNG VÀ GIẢI PHÁP TRỰC TUYẾN LEADSGEN
25 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty Cổ phần Giải pháp Công nghệ TTC Việt Nam
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 36 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ Alphaway
18 - 36 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN VATEK
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty TNHH Digital Innovation làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 30 Triệu Công ty TNHH Digital Innovation
15 - 30 triệu Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty TNHH Digital Innovation làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 22 Triệu Công ty TNHH Digital Innovation
15 - 22 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 25 Triệu CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ALADIN
10 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty TNHH Phân Phối Synnex FPT Pro Company
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ứng dụng Toàn Cầu (Hyperlogy) làm việc tại Hà Nội thu nhập 16 - 21 Triệu Công ty Cổ phần đầu tư phát triển công nghệ ứng dụng Toàn Cầu (Hyperlogy)
16 - 21 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SMAC VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ THÔNG TIN SMAC VIỆT NAM
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 1 năm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone làm việc tại Hà Nội thu nhập 18 - 25 Triệu Công ty Cổ phần Dịch vụ Gia tăng MobiFone
18 - 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty cổ phần công nghệ DTDI làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu Công ty cổ phần công nghệ DTDI
Tới 25 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ Phần Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Joint Stock Co.)) làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công ty Cổ Phần Giải pháp và Công nghệ Tích hợp Đông Dương (IIST Joint Stock Co.))
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận CÔNG TY CỔ PHẦN OMINEXT
Thỏa thuận Kinh nghiệm: 3 năm
Tuyển Lập trình viên Java Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Đông Nam Á làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu Công ty Cổ phần Công nghệ thông tin Đông Nam Á
Tới 20 triệu Kinh nghiệm: 2 năm
Tuyển Lập trình viên Java Phan & Gruschka GbR làm việc tại Hà Nội thu nhập 1,000 - 2,500 USD Phan & Gruschka GbR
1,000 - 2,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java MB Ageas Life Insurance Company Limited làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận MB Ageas Life Insurance Company Limited
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Công Ty TNHH Chứng Khoán Jb Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty TNHH Chứng Khoán Jb Việt Nam
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java GTV VIETNAM làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận GTV VIETNAM
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 600 - 1,500 USD CÔNG TY CỔ PHẦN CHỨNG KHOÁN KB VIỆT NAM
600 - 1,500 USD Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88 làm việc tại Hà Nội thu nhập 25 - 60 Triệu Công Ty Cổ Phần Kinh Doanh F88
0.1 - 0.1 triệu Chưa có kinh nghiệm
Tuyển Lập trình viên Java Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Opes làm việc tại Hà Nội thu nhập Thỏa thuận Công Ty Cổ Phần Bảo Hiểm Opes
Thỏa thuận Chưa có kinh nghiệm