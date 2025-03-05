Tuyển Lập trình viên Java Công ty TNHH AgileTech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu

Mức lương 10 - 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 3 người Kinh nghiệm 3 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 10 - 35 Triệu

Tham gia xây dựng, phát triển và triển khai các ứng dụng trên nền tảng Java

Kiểm tra và gỡ lỗi phần mềm

Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới giúp tăng hiệu suất cho dự án

Hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm

Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lập trình với ngôn ngữ Java, Springboot, Spring Batch, RESTful API, Postgresql, Kafka, and so on có kinh nghiệm về Oracle là 1 lợi thế

Có kiến thức tốt về thuật toán, lập trình hướng đối tượng (OOP) Java và Spring

Kinh nghiệm làm Web service: MVC , RESTful

Tư duy lập trình tốt, có khả năng nắm bắt và học hỏi công nghệ mới nhanh

Có kiến thức về HTML, CSS,….

Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc sớm

Tại Công ty TNHH AgileTech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương Up to 35M Gross

13 – 14 tháng lương, review lương theo năng lực

Thưởng: dự án, lễ Tết, dương lịch, 30/4, 2/9,...

Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN

OT tùy nhu cầu, chi trả OT đầy đủ

Cơ hội làm việc với các lập trình viên senior hàng đầu đến từ Bách Khoa, Công Nghệ, Bưu Chính, Công Nghiệp, Đại học Hà Nội,...

Được tham gia training nội bộ hàng tuần, có cơ hội rèn luyện trở thành speaker/coaching trong các buổi seminar nội bộ/event mà công ty tham gia

Tham gia dự án với khách hàng châu Âu, Úc, Singapore… nâng cao trình độ tiếng Anh

Môi trường trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng

Tham gia các CLB bóng bàn, bóng đá

Hoạt động tập thể như Teambuilding , Company trip hàng năm

Free vé xe, Happy hour (ăn nhẹ buổi chiều), sinh nhật, hiếu hỉ...

Chế độ dành cho các thành viên gắn bó lâu dài với công ty

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AgileTech Việt Nam

