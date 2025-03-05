Tuyển Lập trình viên Java Công ty TNHH AgileTech Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 35 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại Công ty TNHH AgileTech Việt Nam
Mức lương
10 - 35 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
3 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc
- Hà Nội: Thanh Xuân, Quận Thanh Xuân
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 10 - 35 Triệu
Tham gia xây dựng, phát triển và triển khai các ứng dụng trên nền tảng Java
Kiểm tra và gỡ lỗi phần mềm
Nghiên cứu và phát triển công nghệ mới giúp tăng hiệu suất cho dự án
Hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm
Với Mức Lương 10 - 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm lập trình với ngôn ngữ Java, Springboot, Spring Batch, RESTful API, Postgresql, Kafka, and so on có kinh nghiệm về Oracle là 1 lợi thế
Có kiến thức tốt về thuật toán, lập trình hướng đối tượng (OOP) Java và Spring
Kinh nghiệm làm Web service: MVC , RESTful
Tư duy lập trình tốt, có khả năng nắm bắt và học hỏi công nghệ mới nhanh
Có kiến thức về HTML, CSS,….
Ưu tiên ứng viên có thể nhận việc sớm
Tại Công ty TNHH AgileTech Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương Up to 35M Gross
13 – 14 tháng lương, review lương theo năng lực
Thưởng: dự án, lễ Tết, dương lịch, 30/4, 2/9,...
Được hưởng đầy đủ chế độ BHXH, BHYT, BHTN
OT tùy nhu cầu, chi trả OT đầy đủ
Cơ hội làm việc với các lập trình viên senior hàng đầu đến từ Bách Khoa, Công Nghệ, Bưu Chính, Công Nghiệp, Đại học Hà Nội,...
Được tham gia training nội bộ hàng tuần, có cơ hội rèn luyện trở thành speaker/coaching trong các buổi seminar nội bộ/event mà công ty tham gia
Tham gia dự án với khách hàng châu Âu, Úc, Singapore… nâng cao trình độ tiếng Anh
Môi trường trẻ trung, vui vẻ, hòa đồng
Tham gia các CLB bóng bàn, bóng đá
Hoạt động tập thể như Teambuilding , Company trip hàng năm
Free vé xe, Happy hour (ăn nhẹ buổi chiều), sinh nhật, hiếu hỉ...
Chế độ dành cho các thành viên gắn bó lâu dài với công ty
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH AgileTech Việt Nam
