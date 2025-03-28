Tuyển Lập trình viên Java Techcom Securities (Tcbs) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 25 USD

1. Mô Tả Công Việc

Gia nhập một trong 25 scrum team để xây dựng các sản phẩm công nghệ tài chính hàng đầu, như:

- Core giao dịch chứng khoán

- Core giao dịch phái sinh

- Core giao dịch trái phiếu

- Core giao dịch chứng chỉ quỹ

- Hệ thống phân tích dữ liệu thời gian thực

- Hệ thống lệnh điều kiện thời gian thực

- Hệ thống thưởng điểm thông minh

- Hệ thống quy trình doanh nghiệp

Công nghệ chúng tôi đang sử dụng:

- Kiến trúc: Microservices

- Ngôn ngữ lập trình: Go, Java, Python, Typescript

- Message broker: Kafka, RabbitMQ

- Cơ sở dữ liệu: Oracle, Redis, MongoDB

- Công nghệ xử lý realtime: Apache Flink, Kafka

- Công nghệ triển khai và vận hành: IBM Datapower (API Gateway), Docker, OpenShift, Jenkins, Ansible, ElasticSearch, Grafana, Prometheus, AWS/Azure.