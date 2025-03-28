Tuyển Lập trình viên Java Techcom Securities (Tcbs) làm việc tại Hà Nội thu nhập 1 - 25 USD

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Java Tại Techcom Securities (Tcbs)
- Hà Nội: 6 Quang Trung, Phường Trần Hưng Đạo, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương 1 - 25 USD
1. Mô Tả Công Việc
Gia nhập một trong 25 scrum team để xây dựng các sản phẩm công nghệ tài chính hàng đầu, như:
- Core giao dịch chứng khoán
- Core giao dịch phái sinh
- Core giao dịch trái phiếu
- Core giao dịch chứng chỉ quỹ
- Hệ thống phân tích dữ liệu thời gian thực
- Hệ thống lệnh điều kiện thời gian thực
- Hệ thống thưởng điểm thông minh
- Hệ thống quy trình doanh nghiệp
Công nghệ chúng tôi đang sử dụng:
- Kiến trúc: Microservices
- Ngôn ngữ lập trình: Go, Java, Python, Typescript
- Message broker: Kafka, RabbitMQ
- Cơ sở dữ liệu: Oracle, Redis, MongoDB
- Công nghệ xử lý realtime: Apache Flink, Kafka
- Công nghệ triển khai và vận hành: IBM Datapower (API Gateway), Docker, OpenShift, Jenkins, Ansible, ElasticSearch, Grafana, Prometheus, AWS/Azure.
Với Mức Lương 1 - 25 USD Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Tại Techcom Securities (Tcbs) Thì Được Hưởng Những Gì
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Techcom Securities (Tcbs)
