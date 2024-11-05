Tuyển Lập trình viên Java Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 35 Triệu

Mức lương Đến 35 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 5 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: Tòa CMC Tower, Số 11 Duy Tân, Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Java Với Mức Lương Đến 35 Triệu

Quản lý nhóm phát triển để hoàn thành các dự án phần mềm theo đúng tiến độ và yêu cầu chất lượng.

Thiết kế, phát triển và triển khai các giải pháp phần mềm tiên tiến.

Đảm bảo mã nguồn được viết chất lượng, sạch sẽ và có thể bảo trì.

Phối hợp với các bộ phận liên quan để xác định và giải quyết các vấn đề kỹ thuật.

Đào tạo và phát triển kỹ năng cho các thành viên trong nhóm.

Tham gia vào quá trình tuyển dụng và đánh giá hiệu suất của nhân viên.

Với Mức Lương Đến 35 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Bằng cấp và kinh nghiệm:

Bằng cử nhân về Khoa học Máy tính hoặc lĩnh vực liên quan, hoặc có ít nhất 5 năm kinh nghiệm làm việc tương đương trong ngành kỹ thuật phần mềm.

· Kiến thức và kỹ năng kỹ thuật:

Kiến thức vững chắc về cấu trúc dữ liệu, giải thuật và thiết kế hệ thống.

Thành thạo ngôn ngữ lập trình Java và các framework liên quan như Spring, Spring Boot, J2EE Hoặc thành thạo ngôn ngữ lập trình .NET và các framework liên quan như ASP.NET, .NET Core.

Kinh nghiệm làm việc với cả hệ cơ sở dữ liệu quan hệ (PostgreSQL, MySQL, MariaDB, MSSQL Server) và phi quan hệ (MongoDB).

Hiểu biết sâu sắc về các hệ thống hàng đợi tin nhắn như RabbitMQ, Kafka.

Kinh nghiệm làm việc với các framework và thư viện hiện đại cho frontend như React, NextJS, và cho backend như NestJS.

Kỹ năng thiết kế và triển khai các hệ thống microservices hiệu suất cao, khả năng mở rộng tốt.

Kinh nghiệm thực tiễn về Microservices, Docker, Kubernetes và cơ sở hạ tầng đám mây (Cloud Infrastructure).

Ưu tiên đặc biệt:

Hiểu biết về công nghệ Generative AI và các ứng dụng của nó trong việc phát triển phần mềm, ứng dụng là 1 lợi thế.

Kinh nghiệm làm việc với Camunda, bao gồm thiết kế, triển khai và tối ưu hóa các quy trình kinh doanh sử dụng Camunda BPM. Khả năng tích hợp Camunda vào các hệ thống hiện có và sử dụng các tính năng của nó để tự động hóa các quy trình công việc phức tạp là 1 lợi thế.

Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC Thì Được Hưởng Những Gì

THU NHẬP

Lương tháng thỏa thuận

Tổng thu nhập lên tới 15 tháng lương/năm

Gói phúc lợi tiền mặt 9 triệu/năm vào các dịp Lễ, Tết, Sinh nhật Tập đoàn...

Xét tăng lương theo năng lực và kết quả công việc định kỳ 1 lần/năm. Hoặc tăng lương đột xuất theo hiệu quả công việc.

CHẾ ĐỘ ĐÃI NGỘ

Đóng BHXH đầy đủ và BH sức khỏe CMC Care ngay khi ký Hợp đồng chính thức

Nghỉ phép: 12 ngày/ năm + 1 ngày nghỉ hưởng lương vào dịp sinh nhật bản thân

Được tham gia các chương trình đào tạo chuyên môn, nghiệp vụ từ cơ bản đến nâng cao. Tài trợ 100% chi phí tham gia các khóa học, thi chứng chỉ CNTT Quốc tế

Được trang bị laptop/thiết bị công nghệ trong quá trình làm việc

Môi trường trẻ, năng động và chuyên nghiệp

Tham gia Team building và các hoạt động văn hóa đa dạng

Được vinh danh các giải thưởng năm của Tập đoàn CMC, CMC TS và khen thưởng trên các thành tích xuất sắc (dự án, kinh doanh, quản trị)

Thời gian nghỉ hàng tuần: Nghỉ Thứ 7 & Chủ nhật

Lương tháng thỏa thuận theo năng lực và vị trí công tác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Tổng công ty Công nghệ & Giải pháp CMC

