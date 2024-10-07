Tuyển Lập trình viên PHP Công ty TNHH Digital Innovation làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 30 Triệu

Công ty TNHH Digital Innovation
Ngày đăng tuyển: 07/10/2024
Hạn nộp hồ sơ: 07/11/2024
Lập trình viên PHP

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại Công ty TNHH Digital Innovation

Mức lương
10 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Toàn thời gian cố định
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
10 người
Kinh nghiệm
3 năm
Cấp bậc
Nhân viên
Địa điểm làm việc

- Hà Nội: Cầu Giấy

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 10 - 30 Triệu

Tham gia phân tích, thiết kế các dự án của công ty Tham gia phát triển các dự án của công ty Nghiên cứu, học hỏi các công nghệ mới để ứng dụng vào dự án
Tham gia phân tích, thiết kế các dự án của công ty
Tham gia phát triển các dự án của công ty
Nghiên cứu, học hỏi các công nghệ mới để ứng dụng vào dự án

Với Mức Lương 10 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên với ngôn ngữ PHP Thành thạo framework Laravel Có kinh nghiệm làm việc với Database (SQL Server/ Postgres/ MySQL ...) Có kiến thức về DevOps, biết các công cụ Docker, K8S, CI/CD là 1 lợi thế. Có kinh nghiệm với các framework frontend như React/Angular/Vue là 1 lợi thế. Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là 1 lợi thế.
Có kinh nghiệm từ 3 năm trở lên với ngôn ngữ PHP
Thành thạo framework Laravel
Có kinh nghiệm làm việc với Database (SQL Server/ Postgres/ MySQL ...)
Có kiến thức về DevOps, biết các công cụ Docker, K8S, CI/CD là 1 lợi thế.
Có kinh nghiệm với các framework frontend như React/Angular/Vue là 1 lợi thế.
Có khả năng giao tiếp tiếng Anh là 1 lợi thế.

Tại Công ty TNHH Digital Innovation Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực, lương up to 30M + thưởng theo hiệu quả và sự đóng góp Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6. Không làm việc T7, CN, có thể làm việc remote nếu tham gia các dự án với khách hàng nước ngoài Chế độ xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm Được hưởng quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước. Được đánh giá xét kết quả công việc, đề bạt lên các vị trí phù hợp với năng lực bản thân Cơ hội tham gia các dự án quốc tế với các khách hàng US/EU Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện và trải nghiệm các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đặc sắc Cơ hội tiếp cận với những doanh nghiệp, dự án lớn, những xu hướng công nghệ/nền tảng mới nhất, thỏa sức sáng tạo phát triển bản thân Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: Nghỉ phép năm, thưởng các ngày lễ, tết, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ ...
Thu nhập: Thỏa thuận theo năng lực, lương up to 30M + thưởng theo hiệu quả và sự đóng góp
Thời gian làm việc: Từ thứ 2 đến thứ 6. Không làm việc T7, CN, có thể làm việc remote nếu tham gia các dự án với khách hàng nước ngoài
Chế độ xét duyệt tăng lương định kỳ hàng năm
Được hưởng quyền lợi BHXH, BHYT, BHTN đầy đủ theo quy định của nhà nước.
Được đánh giá xét kết quả công việc, đề bạt lên các vị trí phù hợp với năng lực bản thân
Cơ hội tham gia các dự án quốc tế với các khách hàng US/EU
Làm việc tại môi trường chuyên nghiệp, năng động, trẻ trung, thân thiện và trải nghiệm các hoạt động văn hóa doanh nghiệp đặc sắc
Cơ hội tiếp cận với những doanh nghiệp, dự án lớn, những xu hướng công nghệ/nền tảng mới nhất, thỏa sức sáng tạo phát triển bản thân
Các chế độ phúc lợi theo chính sách của Công ty: Nghỉ phép năm, thưởng các ngày lễ, tết, thăm hỏi, tặng quà, hỗ trợ ...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Digital Innovation

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Digital Innovation

Công ty TNHH Digital Innovation

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Số 8 Phạm Hùng, Hà Nội

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

