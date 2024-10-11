Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Mức lương 12 - 16 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm 1 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hà Nội: tầng 8, toà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa

Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 12 - 16 Triệu

Phát triển, maintain các ứng dụng web trên nền PHP Lập trình các module tính năng theo bản phân tích thiết kế Tham gia xây dựng các giải pháp, viết các phần mềm theo yêu cầu của công ty Đánh giá năng lực, phân chia công việc cho các thành viên trong dự án Giao tiếp tốt với PM / IT Comtor để làm rõ những vấn đề chưa rõ ràng và đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch

Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương Thành thạo PHP về Laravel hoặc Nodejs Nắm vững cơ sở dữ liệu MySQL hoặc NoSQL, có khả năng phân tích thiết kế Database cho dự án Khả năng giao tiếp, tư duy logic tốt Có kinh nghiệm trong việc sử dụng Git Có hiểu biết về Api, RestfulApi, OOP, design patterns, SOLID principles, Dependency Injection Đã từng làm việc với kiến trúc microservices, docker là lợi thế.

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương: 12,000,000 – 16,000,0000 (thương lượng theo năng lực) Được đào tạo và hướng dẫn, học hỏi từ quản lý dày dặn kinh nghiệm Được hưởng quyền lợi chi tiêu thẻ tín dụng do công ty cấp và thanh toán Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, tiếp xúc với nhiều công nghệ tiên tiến. Được tham gia các hoạt động của công ty như: Team building, gala dinner, ... Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động: nghỉ phép, BHXH,... Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO

