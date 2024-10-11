Tuyển Lập trình viên PHP CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO làm việc tại Hà Nội thu nhập 12 - 16 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên PHP Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
- Hà Nội: tầng 8, toà TNR, 54A Nguyễn Chí Thanh, Đống Đa, Hà Nội, Đống Đa
Mô Tả Công Việc Lập trình viên PHP Với Mức Lương 12 - 16 Triệu
Phát triển, maintain các ứng dụng web trên nền PHP
Lập trình các module tính năng theo bản phân tích thiết kế
Tham gia xây dựng các giải pháp, viết các phần mềm theo yêu cầu của công ty
Đánh giá năng lực, phân chia công việc cho các thành viên trong dự án
Giao tiếp tốt với PM / IT Comtor để làm rõ những vấn đề chưa rõ ràng và đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch
Phát triển, maintain các ứng dụng web trên nền PHP
Lập trình các module tính năng theo bản phân tích thiết kế
Tham gia xây dựng các giải pháp, viết các phần mềm theo yêu cầu của công ty
Đánh giá năng lực, phân chia công việc cho các thành viên trong dự án
Giao tiếp tốt với PM / IT Comtor để làm rõ những vấn đề chưa rõ ràng và đảm bảo tiến độ dự án theo kế hoạch
Với Mức Lương 12 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Có kinh nghiệm từ 1 năm ở vị trí tương đương
Thành thạo PHP về Laravel hoặc Nodejs
Nắm vững cơ sở dữ liệu MySQL hoặc NoSQL, có khả năng phân tích thiết kế Database cho dự án
Khả năng giao tiếp, tư duy logic tốt
Có kinh nghiệm trong việc sử dụng Git
Có hiểu biết về Api, RestfulApi, OOP, design patterns, SOLID principles, Dependency Injection
Đã từng làm việc với kiến trúc microservices, docker là lợi thế.
Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO Thì Được Hưởng Những Gì
Mức lương: 12,000,000 – 16,000,0000 (thương lượng theo năng lực)
Được đào tạo và hướng dẫn, học hỏi từ quản lý dày dặn kinh nghiệm
Được hưởng quyền lợi chi tiêu thẻ tín dụng do công ty cấp và thanh toán
Môi trường làm việc trẻ trung, thân thiện, chuyên nghiệp, năng động, tiếp xúc với nhiều công nghệ tiên tiến.
Được tham gia các hoạt động của công ty như: Team building, gala dinner, ...
Hưởng đầy đủ các quyền lợi theo luật lao động: nghỉ phép, BHXH,...
Chế độ nâng lương linh hoạt; thưởng và các chế độ phúc lợi khác theo quy định của Công ty.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI VÀ LIÊN KẾT NANO
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI