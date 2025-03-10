Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần công nghệ Order Infinity làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Tin tuyển dụng Mức độ phù hợp
Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần công nghệ Order Infinity
Mức lương
10 - 16 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- Nguyên Hồng,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 16 Triệu
Phát triển và tối ưu hóa giao diện người dùng cho nền tảng Order Platform dựa trên thiết kế UI/UX.
Làm việc với RESTful APIs để tích hợp dữ liệu vào frontend.
Đảm bảo giao diện hoạt động mượt mà, tương thích trên nhiều thiết bị và trình duyệt.
Phối hợp với đội ngũ backend và thiết kế để hoàn thiện sản phẩm.
Tham gia nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm.
Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Thành thạo HTML, CSS, Git, có kinh nghiệm làm việc với RESTful APIs, TypeScript.
Có từ 6 tháng đến 2 năm kinh nghiệm phát triển với VueJS hoặc ReactJS.
Kỹ năng chuyển đổi thiết kế UI/UX thành giao diện người dùng tốt.
Đam mê học hỏi, sẵn sàng tiếp cận và làm chủ các công nghệ mới.
Ưu tiên: Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành liên quan.
Tại Công ty cổ phần công nghệ Order Infinity Thì Được Hưởng Những Gì
Đồng hành cùng đội ngũ kỹ sư trẻ tài năng, chia sẻ kiến thức và cùng nhau phát triển.
Tham gia phát triển sản phẩm hướng đến thị trường quốc tế, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Order Infinity
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
