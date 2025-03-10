Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần công nghệ Order Infinity làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 16 Triệu

Mức lương 10 - 16 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Nguyên Hồng,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 16 Triệu

Phát triển và tối ưu hóa giao diện người dùng cho nền tảng Order Platform dựa trên thiết kế UI/UX.

Làm việc với RESTful APIs để tích hợp dữ liệu vào frontend.

Đảm bảo giao diện hoạt động mượt mà, tương thích trên nhiều thiết bị và trình duyệt.

Phối hợp với đội ngũ backend và thiết kế để hoàn thiện sản phẩm.

Tham gia nghiên cứu, đề xuất và áp dụng các công nghệ mới để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 10 - 16 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo HTML, CSS, Git, có kinh nghiệm làm việc với RESTful APIs, TypeScript.

Có từ 6 tháng đến 2 năm kinh nghiệm phát triển với VueJS hoặc ReactJS.

Kỹ năng chuyển đổi thiết kế UI/UX thành giao diện người dùng tốt.

Đam mê học hỏi, sẵn sàng tiếp cận và làm chủ các công nghệ mới.

Ưu tiên: Sinh viên năm cuối hoặc đã tốt nghiệp chuyên ngành liên quan.

Tại Công ty cổ phần công nghệ Order Infinity Thì Được Hưởng Những Gì

Đồng hành cùng đội ngũ kỹ sư trẻ tài năng, chia sẻ kiến thức và cùng nhau phát triển.

Tham gia phát triển sản phẩm hướng đến thị trường quốc tế, tích lũy kinh nghiệm thực tiễn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần công nghệ Order Infinity

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin