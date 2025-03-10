Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 14 - 18 Triệu

Mức lương 14 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 55, Trương Quốc Dung , Phường 10,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 14 - 18 Triệu

• Phân tích và hiểu rõ yêu cầu hệ thống từ đội ngũ phát triển.

• Xây dựng kịch bản kiểm thử (Test Case), kịch bản kiểm thử tích hợp (Integration Test), kiểm thử hồi quy (Regression Test).

• Thực hiện kiểm thử thủ công (Functional Testing), giao diện (UI/UX Testing), hiệu năng (Performance Testing), và bảo mật (Security Testing).

• Quản lý và báo cáo lỗi trong các hệ thống như Jira, Redmine, hoặc Trello.

• Viết báo cáo kiểm thử (Test Report) và hỗ trợ UAT (User Acceptance Testing).

Với Mức Lương 14 - 18 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kiến Thức Chuyên Môn:

• Có kinh nghiệm kiểm thử ứng dụng Web MVC C#.

• Hiểu biết các phương pháp kiểm thử: Manual, Automation, Black-box, White-box.

• Biết viết Test Case, Test Plan, và Bug Report.

• Kinh nghiệm kiểm thử API bằng Postman và sử dụng SQL để kiểm tra dữ liệu.

Kỹ Năng:

• Thành thạo các công cụ Jira, TestRail hoặc Redmine.

• Tư duy phân tích và giải quyết vấn đề tốt.

• Kỹ năng làm việc nhóm và giao tiếp hiệu quả.

Ưu Tiên:

• Có kinh nghiệm kiểm thử hệ thống ASP.NET MVC.

• Đã thực hiện Performance Testing hoặc Security Testing

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS Thì Được Hưởng Những Gì

• Lương: 14tr – 18tr

• Phúc lợi đầy đủ: BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của nhà nước

• Nghỉ phép: 12 ngày phép/năm

• Chế độ thưởng & đãi ngộ hấp dẫn:

• Lương tháng 13

• Thưởng giữa năm, thưởng các ngày lễ lớn.

• Thưởng theo kết quả kinh doanh

• Du lịch, team building: Trong và ngoài nước

• Sự kiện nội bộ: Tiệc sinh nhật, tiệc tổng kết, Year-end Party...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN TOPPION HOLDINGS

