Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH DANNYGREEN MIỀN BẮC làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 15 - 20 Triệu

Mức lương 15 - 20 Triệu

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - TOÀN NHÀ V CITY ,ĐƯỜNG LÊ THÁI TỔ ,P VÕ CƯỜNG ,TP BN, Huyện Nhà Bè

Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu

- Thực hiện công việc kỹ thuật liên quan đến IT, bao gồm kiểm tra và bảo trì hệ thống, mạng và các thiết bị liên quan.

- Kiểm tra và đảm bảo sự ổn định, hiệu suất và an toàn của hệ thống IT trong công ty.

- Tham gia vào công việc IT trong công ty, bao gồm triển khai và duy trì các giải pháp công nghệ thông tin.

- Sử dụng kiến thức và kỹ năng chuyên môn để giải quyết các vấn đề kỹ thuật liên quan đến IT và mạng.

- Là một thành viên quan trọng trong nhóm IT, đóng góp vào việc phát triển và cải thiện hệ thống IT của công ty.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học ngành Công nghệ Thông tin hoặc ngành liên quan.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc trong lĩnh vực IT, với chuyên môn về mạng máy tính, hệ điều hành và các công nghệ liên quan.

- Có kiến thức sâu sắc về các công cụ và công nghệ IT, bao gồm mạng máy tính, hệ điều hành, cơ sở dữ liệu, và các hệ thống quản lý mạng.

- Có khả năng thiết kế, cài đặt và bảo trì hệ thống mạng IT, bao gồm cấu hình thiết bị mạng, thiết lập và quản lý mạng.

- Có khả năng phân tích và giải quyết vấn đề liên quan đến mạng máy tính, hệ điều hành và các công nghệ IT.

- Có khả năng giao tiếp hiệu quả với các bộ phận khác trong công ty, bao gồm kinh doanh, kỹ thuật và hỗ trợ khách hàng.

Tại CÔNG TY TNHH DANNYGREEN MIỀN BẮC Thì Được Hưởng Những Gì

- Mức lương cạnh tranh, từ 15 triệu đồng đến 25 triệu đồng một tháng, tùy thuộc vào kinh nghiệm và kỹ năng.

- Hỗ trợ bữa trưa, với giá 50.000 đồng một bữa, 5 ngày một tuần.

- Được hưởng 12 tháng lương một năm, bao gồm:

+ 4 tháng lương làm thêm giờ.

+ 8 tháng lương đóng bảo hiểm xã hội.

- Hỗ trợ bảo hiểm y tế, bảo hiểm xã hội và bảo hiểm thất nghiệp.

- Được hưởng 15 ngày nghỉ phép một năm, ngoài ngày lễ và ngày nghỉ theo quy định của pháp luật.

- Hỗ trợ đào tạo và phát triển kỹ năng liên tục.

- Môi trường làm việc thân thiện, chuyên nghiệp và linh hoạt.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH DANNYGREEN MIỀN BẮC

