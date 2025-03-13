Tuyển Lập trình viên CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM NTL VIỆT NAM làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 30 Triệu

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM NTL VIỆT NAM
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM NTL VIỆT NAM

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM NTL VIỆT NAM

Mức lương
20 - 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 20 - 30 Triệu

Chúng tôi đang tìm kiếm một Lập trình viên Python có kinh nghiệm để tham gia vào đội ngũ phát triển phần mềm. Bạn sẽ đóng vai trò quan trọng trong việc xây dựng, tối ưu hóa và phát triển các ứng dụng web/service, đảm bảo hiệu suất, bảo mật và khả năng mở rộng của hệ thống.
Tham gia lập trình và phát triển ứng dụng web/service sử dụng Python.
Phân tích và thiết kế hệ thống, thu thập và xử lý các yêu cầu kỹ thuật, đảm bảo tính logic và khả năng mở rộng.
Xây dựng, tối ưu hóa mã nguồn nhằm nâng cao hiệu suất, độ ổn định và bảo mật của hệ thống.
Nghiên cứu công nghệ mới, đề xuất và triển khai các giải pháp kỹ thuật phù hợp vào sảnphẩm và dịch vụ của công ty.
Duy trì, nâng cấp và phát triển các website, hệ thống, cơ sở dữ liệu sẵn có.
Hợp tác với khách hàng, đội ngũ phát triển và các bên liên quan để đảm bảo chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương 20 - 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Kinh nghiệm từ 3 năm trong lĩnh vực lập trình phần mềm.
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm lập trình Python, có kinh nghiệm làm việc với PostgreSQL hoặc hệ quản trị cơ sở dữ liệu tương đương.
Thành thạo trong việc thiết kế và triển khai REST API bằng FastAPI, SQLAlchemy.
Ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm làm việc với AWS (Lambda, API Gateway, RDS, ECS, ECR, v.v.).
Có kinh nghiệm xử lý dữ liệu không gian địa lý bằng GeoPandas, Google Maps là một lợi thế.
Có khả năng làm việc độc lập, chủ động trong công việc và giao tiếp tốt bằng tiếng Anh (đọc/viết).

Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM NTL VIỆT NAM Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương lên đến 30 triệu/tháng.
Lương tháng 13 và thưởng theo kết quả kinh doanh.
Ngày nghỉ cố định: T7, CN và các ngày lễ theo Quy định của Nhà nước
Môi trường làm việc linh hoạt, có thể làm việc hoàn toàn từ xa (full remote).
Cơ hội làm việc với công nghệ hiện đại, tiếp cận nhiều dự án lớn và đa dạng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM NTL VIỆT NAM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM NTL VIỆT NAM

CÔNG TY CỔ PHẦN PHẦN MỀM NTL VIỆT NAM

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: Tầng 14 Tòa Nhà Việt Á, Số 9 Duy Tân, Phường Dịch Vọng Hậu, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

