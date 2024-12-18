Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
- Hồ Chí Minh:
- Lầu 2
- D1 Tòa nhà Mirae Business, 268 Tô Hiến Thành Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 10
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 40 Triệu
Chịu trách nhiệm tuyển dụng, giám sát, thẩm định, phát triển và quản lý hiệu suất của nhân viên làm việc trong nhóm
Phát triển và duy trì phương pháp quản lý dự án bao gồm các mẫu tài liệu, xác định các giai đoạn dự án, lập báo cáo và kế hoạch để triển khai dự án thành công.)
Chịu trách nhiệm duy trì sự giám sát của tất cả các dự án đang quản lý, cung cấp báo cáo cho Phó Tổng Giám Đốc CNTT
Cải tiến quy trình kinh doanh
Làm việc onsite tại văn phòng khách hang Công ty Q7, tòa nhà Phú Mỹ Hưng và kết hợp làm việc hybrid.
Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm vị trí Scrum Master/Project Manager/BA Lead/QC Lead
Kinh nghiệm quản lý đội và phát triển nhân viên
Tiếng Anh giao tiếp tốt.
Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì
1 Bảo hiểm sức khỏe 24/24 (MSIG Care)
2 13++ tháng lương/năm
3 Review tăng lương 2 lần/năm
Mức lương theo năng lực từ 25M - 40M phụ thuộc vào level của ứng viên+ phụ cấp
Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án lên đến 2 tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ...
Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc
Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành
Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 (MSIG Care) sau 12 tháng làm việc
Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông.....
Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm....
Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân
Đặc biệt
Được hỗ trợ 50% chi phí các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được tăng ngay 1 bậc lương ngay khi nhận chứng chỉ
Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản,Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh
Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
