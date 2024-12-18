Tuyển Lập trình viên Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 25 - 40 Triệu

Mức lương 25 - 40 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Lầu 2 - D1 Tòa nhà Mirae Business, 268 Tô Hiến Thành Phường 15, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh, Quận 10

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 25 - 40 Triệu

Chịu trách nhiệm tuyển dụng, giám sát, thẩm định, phát triển và quản lý hiệu suất của nhân viên làm việc trong nhóm

Phát triển và duy trì phương pháp quản lý dự án bao gồm các mẫu tài liệu, xác định các giai đoạn dự án, lập báo cáo và kế hoạch để triển khai dự án thành công.)

Chịu trách nhiệm duy trì sự giám sát của tất cả các dự án đang quản lý, cung cấp báo cáo cho Phó Tổng Giám Đốc CNTT

Cải tiến quy trình kinh doanh

Làm việc onsite tại văn phòng khách hang Công ty Q7, tòa nhà Phú Mỹ Hưng và kết hợp làm việc hybrid.

Với Mức Lương 25 - 40 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp ngành Công Nghệ Thông Tin

Ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm vị trí Scrum Master/Project Manager/BA Lead/QC Lead

Kinh nghiệm quản lý đội và phát triển nhân viên

Tiếng Anh giao tiếp tốt.

Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân Thì Được Hưởng Những Gì

Tại Sao Bạn Nên Làm Việc Tại Tinh Vân

1 Bảo hiểm sức khỏe 24/24 (MSIG Care)

2 13++ tháng lương/năm

3 Review tăng lương 2 lần/năm

Mức lương theo năng lực từ 25M - 40M phụ thuộc vào level của ứng viên+ phụ cấp

Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng dự án lên đến 2 tháng lương/năm, thưởng Tết và các dịp lễ...

Xét tăng lương 2 lần/năm: 1 lần theo định kỳ và 1 lần đột xuất theo năng lực và hiệu quả công việc

Nghỉ thứ 7, Chủ nhật + Phép năm tối thiểu 12 ngày theo Quy định của Pháp luật hiện hành

Được tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp theo Quy định của Pháp luật hiện hành

Bảo hiểm chăm sóc sức khỏe 24/24 (MSIG Care) sau 12 tháng làm việc

Được tham gia các Câu lạc bộ của Công ty: CLB Bóng đá, các CLB Cầu Lông.....

Được tham gia các hoạt động tập thể sôi động của công ty: Nghỉ mát hàng năm, Teambuilding hàng quý, Sinh nhật công ty, Gala cuối năm....

Có chính sách thăm hỏi ốm đau, thai sản, hiếu, hỉ, sinh nhật cho bản thân và người thân

Đặc biệt

Được hỗ trợ 50% chi phí các khóa học bên ngoài, hỗ trợ 100% chi phí thi các chứng chỉ liên quan đến IT, các khóa học nâng cao kỹ năng mềm, được tăng ngay 1 bậc lương ngay khi nhận chứng chỉ

Cơ hội làm việc và đào tạo tại Nhật Bản,Singapore với các ứng viên có tiếng Nhật hoặc tiếng Anh

Làm việc trong môi trường trẻ trung, năng động, được hỗ trợ phát huy khả năng, phát triển công việc tối đa.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty cổ phần phầm mềm tài chính ngân hàng Tinh Vân

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin