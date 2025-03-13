Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Thế Hệ Z làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Mức lương 6 - 8 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

• Lên hình và thực hiện các video clip review/đánh giá sản phẩm trên các kênh TikTok/YouTube

• Biên soạn nội dung cho các kênh TikTok/YouTube công nghệ của công ty.

• Xây dựng và phát triển nội dung các kênh TikTok/YouTube của khách hàng.

• Tìm kiếm, sáng tạo nội dung mới, đóng góp ý tưởng cho dự án truyền thông.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có hiểu biết về Công Nghệ và ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.

• Có laptop cá nhân.

• Có kỹ năng viết bài, định hướng, sáng tạo và biết nắm bắt xu hướng content.

• Có trách nhiệm, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Tại Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Thế Hệ Z Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện

• Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn

• Được tham gia các sự kiện truyền thông; gặp gỡ, làm việc hoặc hợp tác với một số kênh Báo Chí/Truyền Thông danh tiếng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Thế Hệ Z

