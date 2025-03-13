Tuyển Lập trình viên Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Thế Hệ Z làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 6 - 8 Triệu

Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Thế Hệ Z
Ngày đăng tuyển: 13/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 14/04/2025
Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Thế Hệ Z

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Thế Hệ Z

Mức lương
6 - 8 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 6 - 8 Triệu

• Lên hình và thực hiện các video clip review/đánh giá sản phẩm trên các kênh TikTok/YouTube
• Biên soạn nội dung cho các kênh TikTok/YouTube công nghệ của công ty.
• Xây dựng và phát triển nội dung các kênh TikTok/YouTube của khách hàng.
• Tìm kiếm, sáng tạo nội dung mới, đóng góp ý tưởng cho dự án truyền thông.

Với Mức Lương 6 - 8 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có hiểu biết về Công Nghệ và ngoại hình ưa nhìn là một lợi thế.
• Có laptop cá nhân.
• Có kỹ năng viết bài, định hướng, sáng tạo và biết nắm bắt xu hướng content.
• Có trách nhiệm, có khả năng làm việc nhóm và làm việc độc lập.

Tại Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Thế Hệ Z Thì Được Hưởng Những Gì

• Môi trường làm việc chuyên nghiệp, thân thiện
• Mức lương cạnh tranh, hấp dẫn
• Được tham gia các sự kiện truyền thông; gặp gỡ, làm việc hoặc hợp tác với một số kênh Báo Chí/Truyền Thông danh tiếng.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Thế Hệ Z

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Thế Hệ Z

Công ty TNHH Truyền Thông và Quảng Cáo Thế Hệ Z

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 4 Trần Quang Khải, P. Tân Định, Q.1, TP. HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

