Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Thỏa thuận

Mức lương Thỏa thuận Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 3C Tôn Đức Thắng, Bến Nghé

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Thỏa thuận

• Triển khai/ thực hiện tất cả các phần cơ sở dữ liệu trong công ty;

• Tối ưu hoá tốt nhất cho cơ sở dữ liệu;

• Làm việc với các phòng ban/ bộ phận và trích xuất/ nhập dữ liệu vào kho dữ liệu;

• Hỗ trợ các thành viên khác trong nhóm;

• Thực hiện các quy trình, phương pháp, công cụ và phân tích hệ thống dữ liệu để phối hợp một cách hiệu quả nhất với bộ phân Phát triển sản phẩm;

• Thực hiện giám sát và sao lưu dữ liệu;

• Làm việc chặt chẽ với các thành viên, các phòng ban trong công ty về các công việc liên quan đến thiết kế và các yêu cầu;

• Hỗ trợ Trưởng bộ phận Phát triển Sản phẩm theo yêu cầu đặc biệt;

• Xây dựng và cập nhật các chứng từ liên quan.

Với Mức Lương Thỏa thuận Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

• Có ít nhất 3 năm kinh nghiệm trong PL/SQL Script, quản trị dữ liệu;

• Có kinh nghiệm trong dự án kho dữ liệu;

• Ưu tiên các ứng viên đã từng làm trong ngành Tài chính/ Ngân hàng;

• Có kiến thức về kho dữ liệu và mô hình thứ nguyên;

• Có kiến thức về truy vấn PL/SQL, quản lý dữ liệu như: giám sát và xử lý sự cố, điều chỉnh hiệu suất và lập kế hoạch;

• Kiến thức vững về RDBMS như: Oracle, DB2, SQL server;

• Có khả năng làm việc dưới áp lực cao với nhiều công việc cùng lúc;

• Bằng cấp trong DB như OCP, OCA hoặc DBA;

• Có khả năng đọc, viết và giao tiếp tiếng Anh tốt;

• Tốt nghiệp Đại học chuyên ngành Công nghệ thông tin và Khoa học máy tính

Tại Công Ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset Thì Được Hưởng Những Gì

• Hưởng mọi quyền lợi theo chính sách đãi ngộ từ công ty (hoa hồng hấp dẫn, bảo hiểm sức khỏe cao cấp, du lịch hàng năm,....)

• Môi trường làm việc thân thiện, năng động, tạo điều kiện phát triển sự nghiệp

• Được hướng dẫn, đào tạo và tham gia việc huấn luyện tại công ty

• Nhiều phúc lợi khác khi gia nhập vào đội ngũ nhân sự năng động của MAS.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Chứng khoán Mirae Asset

