Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN QUỐC DUY làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 10 - 25 Triệu

Mức lương 10 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Nam Số lượng tuyển 2 người Kinh nghiệm 2 năm Cấp bậc Nhân viên

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: 41/19 Nguyễn Oanh, Phường 10, Gò Vấp, Quận Gò Vấp

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 25 Triệu

Thiết kế và phát triển các tính năng mới cho ứng dụng.

Viết code sạch, hiệu quả và dễ bảo trì.

Tham gia vào toàn bộ vòng đời phát triển phần mềm, từ phân tích yêu cầu, thiết kế, phát triển, kiểm thử đến triển khai và bảo trì.

Cải thiện hiệu năng và bảo mật của ứng dụng.

Hợp tác với các thành viên khác trong nhóm để hoàn thành dự án đúng tiến độ và chất lượng.

Viết tài liệu kỹ thuật và hướng dẫn sử dụng.

Đóng góp ý tưởng và giải pháp để cải thiện sản phẩm.

Thực hiện các công việc khác theo sự phân công của quản lý.

Với Mức Lương 10 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm làm việc với vai trò Fullstack Developer.

Thành thạo HTML, CSS, JavaScript.

Có kinh nghiệm làm việc với ReactJS và NodeJS.

Có kinh nghiệm làm việc với PHP.

Có kinh nghiệm làm việc với các hệ quản trị cơ sở dữ liệu SQL và NoSQL (PostgreSQL, MySQL, MongoDB, Redis).

Hiểu biết về các nguyên tắc thiết kế và phát triển web application.

Có khả năng làm việc độc lập và làm việc nhóm.

Có khả năng giải quyết vấn đề và tư duy logic tốt.

Có khả năng giao tiếp tốt và làm việc hiệu quả dưới áp lực.

Kỹ năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh tốt.

Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN QUỐC DUY Thì Được Hưởng Những Gì

Mức lương từ 10-25tr thỏa thuận theo năng lực, xứng đáng với năng lực.

Thu nhập: 13 tháng lương/năm + thưởng Tết và các dịp lễ…

Lương làm thêm giờ theo luật lao động.

Môi trường làm việc năng động, chuyên nghiệp và thân thiện.

Cơ hội được làm việc với các công nghệ mới và hiện đại.

Được tham gia các khóa đào tạo nâng cao kỹ năng.

Chế độ bảo hiểm đầy đủ theo luật lao động.

Cơ hội thăng tiến và phát triển nghề nghiệp.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH MỘT THÀNH VIÊN THƯƠNG MẠI DỊCH VỤ SẢN XUẤT PHÁT TRIỂN QUỐC DUY

