Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Lewu Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Công Ty TNHH Lewu Tech
Ngày đăng tuyển: 20/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 20/04/2025
Công Ty TNHH Lewu Tech

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty TNHH Lewu Tech

Mức lương
Đến 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Nam
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- 118/127A/28 Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Tư vấn, thiết kế và triển khai các dịch vụ, giải pháp cho khách hàng.
Hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến dịch vụ Internet, Managed Service.
Làm việc, cấu hình, vận hành với các thiết bị Router, Switch, Firewall, Access Point,...
Tham gia khắc phục sự cố.
Xử lý các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, sức khỏe tốt.
Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành Mạng máy tính, CNTT hoặc ngành liên quan.
Nghe/nói tốt Tiếng Anh.
Thành tạo tin học văn phòng.
Có kiến thức về mạng LAN/WAN/Internet.
Có kinh nghiệm ở vị trí IT Helpdesk, ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các công ty Viễn thông, CNTT.
Thân thiện, hòa đồng.

Tại Công Ty TNHH Lewu Tech Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.
Thưởng các ngày Lễ Tết trong năm, sinh nhật, kết hôn,…..
Thưởng theo hiệu quả làm việc, được trang bị công cụ làm việc theo chính sách của Công ty.
Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân và thăng tiến cao.
Du lịch, Teambuilding.
Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lewu Tech

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

Công Ty TNHH Lewu Tech

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: 118/127a/28 Phan Huy Ích, P.15, Q.Tân Bình, TP.HCM

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

