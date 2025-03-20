Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Lewu Tech làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 118/127A/28 Phan Huy Ích, Phường 15, Tân Bình, Hồ Chí Minh, Quận Tân Bình

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Đến 20 Triệu

Tư vấn, thiết kế và triển khai các dịch vụ, giải pháp cho khách hàng.

Hỗ trợ khách hàng xử lý các vấn đề phát sinh liên quan đến dịch vụ Internet, Managed Service.

Làm việc, cấu hình, vận hành với các thiết bị Router, Switch, Firewall, Access Point,...

Tham gia khắc phục sự cố.

Xử lý các công việc khác theo sự chỉ đạo của cấp trên trực tiếp.

Với Mức Lương Đến 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Nam, sức khỏe tốt.

Tốt nghiệp Cao đẳng trở lên, ưu tiên chuyên ngành Mạng máy tính, CNTT hoặc ngành liên quan.

Nghe/nói tốt Tiếng Anh.

Thành tạo tin học văn phòng.

Có kiến thức về mạng LAN/WAN/Internet.

Có kinh nghiệm ở vị trí IT Helpdesk, ưu tiên ứng viên đã làm việc tại các công ty Viễn thông, CNTT.

Thân thiện, hòa đồng.

Tại Công Ty TNHH Lewu Tech Thì Được Hưởng Những Gì

Lương thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng các ngày Lễ Tết trong năm, sinh nhật, kết hôn,…..

Thưởng theo hiệu quả làm việc, được trang bị công cụ làm việc theo chính sách của Công ty.

Cơ hội làm việc gắn bó lâu dài, phát triển bản thân và thăng tiến cao.

Du lịch, Teambuilding.

Thời gian làm việc:

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Lewu Tech

