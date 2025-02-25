Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thần Nông làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Mức lương 8 - 14 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Vinaconex 1, ngõ 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 14 Triệu

Công việc tester

Nắm rõ chức năng của sản phẩm được giao

Tham gia cùng Team và BA để xây dựng tài liệu thiết kế và đặc tả yêu cầu

Xây dựng kịch bản kiểm thử (Test Case) và báo cáo kiểm thử

Kiểm thử sản phẩm và ghi nhận lỗi

Training sản phẩm cho khách hàng và các bộ phận khác của Công ty

Triển khai hệ thống nền tảng Công nghệ đến toàn bộ khách hàng,cư dân khi được yêu cầu

Cập nhật các tài liệu liên quan khác của sản phẩm

Đóng góp cải tiến sản phẩm, cải tiến quy trình làm việc sau mỗi vòng lặp

Tiếp nhận và kiểm tra các lỗi phần mềm ghi nhận từ khách hàng, phân loại lỗi và thúc đẩy bộ phận kỹ thuật fix bug

Tiếp nhận các nhận xét từ khách hàng để đưa ra đề xuất cải tiến

Báo cáo thống kê các lỗi phần mềm hàng tháng tới Ban Lãnh đạo

Công việc khác

Tiếp nhận và giải đáp các câu hỏi thắc mắc từ khách hàng

Viết hướng dẫn sử dụng cho phần mềm

Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ít nhất 01 năm kinh nghiệm kiểm thử và triển khai phần mềm, tư duy logic tốt

Cẩn thận, kiên nhẫn, biết chủ động xử lý và giải quyết vấn đề vướng mắc

Có tinh thần liên tục học hỏi và đổi mới

Trung thực, kỷ luật, tinh thần cam kết cao trong công việc

Biết sử dụng công cụ JIRA là một lợi thế

Biết kiểm thử API là một lợi thế

Cơ động các dự án (nếu cần)

Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thần Nông Thì Được Hưởng Những Gì

1. Chế độ đãi ngộ

Thu nhập: từ 8 - 14 triệu, tuỳ theo năng lực

Thưởng cuối năm, thưởng dự án

Nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động

Xét tăng lương 1 năm/lần hoặc theo kết quả công việc

2. Môi trường làm việc

Môi trường trẻ trung, năng động, luôn khuyến khích nhân viên chủ động, sáng tạo trong công việc

Khu làm việc rộng rãi, thông thoáng, nhiều cây xanh, ánh sáng

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thần Nông

