Tuyển Lập trình viên Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thần Nông làm việc tại Hà Nội thu nhập 8 - 14 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thần Nông
- Hà Nội:
- Vinaconex 1, ngõ 289A Khuất Duy Tiến, Trung Hòa,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 8 - 14 Triệu
Công việc tester
Nắm rõ chức năng của sản phẩm được giao
Tham gia cùng Team và BA để xây dựng tài liệu thiết kế và đặc tả yêu cầu
Xây dựng kịch bản kiểm thử (Test Case) và báo cáo kiểm thử
Kiểm thử sản phẩm và ghi nhận lỗi
Training sản phẩm cho khách hàng và các bộ phận khác của Công ty
Triển khai hệ thống nền tảng Công nghệ đến toàn bộ khách hàng,cư dân khi được yêu cầu
Cập nhật các tài liệu liên quan khác của sản phẩm
Đóng góp cải tiến sản phẩm, cải tiến quy trình làm việc sau mỗi vòng lặp
Tiếp nhận và kiểm tra các lỗi phần mềm ghi nhận từ khách hàng, phân loại lỗi và thúc đẩy bộ phận kỹ thuật fix bug
Tiếp nhận các nhận xét từ khách hàng để đưa ra đề xuất cải tiến
Báo cáo thống kê các lỗi phần mềm hàng tháng tới Ban Lãnh đạo
Công việc khác
Tiếp nhận và giải đáp các câu hỏi thắc mắc từ khách hàng
Viết hướng dẫn sử dụng cho phần mềm
Với Mức Lương 8 - 14 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Cẩn thận, kiên nhẫn, biết chủ động xử lý và giải quyết vấn đề vướng mắc
Có tinh thần liên tục học hỏi và đổi mới
Trung thực, kỷ luật, tinh thần cam kết cao trong công việc
Biết sử dụng công cụ JIRA là một lợi thế
Biết kiểm thử API là một lợi thế
Cơ động các dự án (nếu cần)
Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thần Nông Thì Được Hưởng Những Gì
Thu nhập: từ 8 - 14 triệu, tuỳ theo năng lực
Thưởng cuối năm, thưởng dự án
Nghỉ phép, nghỉ Lễ Tết, đóng BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Luật lao động
Xét tăng lương 1 năm/lần hoặc theo kết quả công việc
2. Môi trường làm việc
Môi trường trẻ trung, năng động, luôn khuyến khích nhân viên chủ động, sáng tạo trong công việc
Khu làm việc rộng rãi, thông thoáng, nhiều cây xanh, ánh sáng
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty Cổ Phần Đầu Tư Phát Triển Thần Nông
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
đăng nhậpvới tư cách ứng viên ngay để xem các phân tích từ 3s AI