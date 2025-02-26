Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH STVG làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập 9 - 20 Triệu

Mức lương 9 - 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hồ Chí Minh: - 136 - 138 Vành Đai Tây, Khu Phố 4, Phường An Khánh,Hồ Chí Minh

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 9 - 20 Triệu

- Phát triển dự án mobile, website, desktop app của Công ty

- Cùng tham gia quản lý phân tích và thiết kế các tính năng sản phẩm

- Nghiên cứu công nghệ mới, đưa ra giải pháp áp dụng vào sản phẩm dịch vụ của công ty

- Phối hợp với đồng nghiệp trong nhóm để hoàn thành nhiệm vụ

Với Mức Lương 9 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

- Tốt nghiệp đại học Bách Khoa / KHTN ĐHQG / SPKT chuyên ngành khoa học máy tính, công nghệ phần mềm

Tại CÔNG TY TNHH STVG Thì Được Hưởng Những Gì

- Lương tháng 13, tham gia đầy đủ chế độ BHXH của nhà nước.

- Thưởng các ngày lễ, sinh nhật,...

- Môi trường làm việc chuyên nghiệp, máy móc - thiết bị hiện đại

- Cơ hội huấn luyện: Có cơ hội được đào tạo nâng cao kỹ năng chuyên môn của bản thân và các chuyên ngành khác

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH STVG

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin