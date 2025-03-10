Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ Phần Peasoft Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 20 Triệu

Mức lương Đến 20 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Tầng 29, tòa nhà Handico Tower, KĐTM Mễ Trì Hạ, Đường Phạm Hùng, Phường Mễ Trì, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Quận Nam Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

Thiết kế, phát triển và duy trì các ứng dụng backend có khả năng mở rộng sử dụng Java Web.

Hợp tác với các lập trình viên frontend, quản lý sản phẩm và các bên liên quan để tích hợp các yếu tố giao diện người dùng với logic phía server.

Phát triển và duy trì các API RESTful để đảm bảo giao tiếp liền mạch giữa các hệ thống.

Tối ưu hóa hiệu suất, khả năng mở rộng và bảo mật của ứng dụng.

Viết mã sạch, dễ bảo trì và có thể kiểm thử, tuân thủ các quy chuẩn tốt nhất.

Gỡ lỗi và giải quyết các vấn đề kỹ thuật phức tạp trong các ứng dụng hiện có.

Triển khai và quản lý cơ sở dữ liệu MySQL và đảm bảo tính toàn vẹn của dữ liệu.

Tham gia review code để đảm bảo chất lượng mã cao.

Đóng góp vào thiết kế kiến trúc hệ thống và tham gia thảo luận kỹ thuật.

Yêu Cầu Công Việc

Thành thạo Javascipt, css, Java Web trong phát triển backend.

Hiểu rõ các nguyên tắc OOP (Lập trình hướng đối tượng) và các mẫu thiết kế.

Kinh nghiệm phát triển RESTful APIs.

Thành thạo với cơ sở dữ liệu quan hệ MySQL.

Kinh nghiệm sử dụng các hệ thống quản lý phiên bản như Git.

Thành thạo các framework Spring Boot (Java).

Tại Công ty Cổ Phần Peasoft Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Lương: Thỏa thuận theo năng lực.

Thưởng:

Thưởng tháng 13.

Thưởng dựa trên kết quả kinh doanh của công ty.

Bảo hiểm: Đóng bảo hiểm đầy đủ theo mức lương.

Du lịch: Công ty tổ chức một chuyến du lịch mỗi năm.

Phúc lợi:

Quầy pantry miễn phí.

Các sự kiện nội bộ: team building, sinh nhật hàng tháng, ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày Quốc tế Nam giới,...

Quà tặng nhân dịp Trung Thu, sinh nhật,...

Cơ hội nghề nghiệp:

Cơ hội đi onsite tại Nhật Bản (ngắn hạn hoặc dài hạn).

Cơ hội chia sẻ ý tưởng, lắng nghe và phát triển nghề nghiệp theo mong muốn cá nhân.

Lộ trình thăng tiến rõ ràng.

Thời gian làm việc:

Từ thứ 2 đến thứ 6, từ 8h30 đến 17h30 (có thể linh hoạt thời gian vào 30 phút).

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ Phần Peasoft Việt Nam

