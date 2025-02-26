Tuyển Lập trình viên Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập 20 - 25 Triệu

Mức lương 20 - 25 Triệu Hình thức làm việc Toàn thời gian cố định Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà Epic - Ngõ 19, Duy Tân, Cầu Giấy,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 20 - 25 Triệu

Xem xét tài liệu giải pháp, review, comment các vấn đề chưa hợp lý.

Xây dựng kế hoạch kiểm thử và viết kịch bản kiểm thử.

Thực hiện kiểm thử phần mềm/module theo KBKT(Kịch bản kiểm thử) đã lên trước đó.

Chuẩn bị báo cáo về tất cả các khía cạnh liên quan đến kiểm thử: báo cáo lỗi, chất lượng phần mềm, rủi ro nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng/tiến độ của phần mềm.

Tương tác với khách hàng, BA để hiểu các yêu cầu sản phẩm, hiểu luồng nghiệp vụ giao tiếp giữa các module, giữa các phần mềm.

Tham gia đánh giá phần mềm và cung cấp đầu vào theo yêu cầu, thiết kế sản phẩm và phát hiện các vấn đề tiềm ẩn.

Hoàn thành đầy đủ tài liệu KBKT và Hướng dẫn sử dụng theo mẫu quy định.

Hỗ trợ khách hàng trong giai đoạn triển khai thử nghiệm và các phát sinh sau đó của phần mềm: kiểm tra lỗi, phản ánh để phản hồi lại cho khách hàng sớm nhất có thể.

Với Mức Lương 20 - 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Ứng viên tốt nghiệp cao đẳng/đại học ngành CNTT và liên quan

Có từ 2-3 năm kinh nghiệm trở lên.

Ưu tiên các ứng viên có độ tuổi từ 22-35

Sử dụng thành thạo các công cụ phục vụ kiểm thử: postman, SOAP, SQL developer, DBeaver, xShell,...

Có kỹ năng phân tích nghiệp vụ tốt, logic tốt, làm việc nhóm hiệu quả

Nắm vững quy trình và kỹ thuật test.

Có khả năng lên kế hoạch kiểm thử, thực hiện kiểm thử và đánh giá được ảnh hưởng liên quan.

Phối hợp với khách hàng làm rõ nghiệp vụ, phối hợp tốt với developer để fixbug.

Ưu tiên các ứng viên đã test qua đầy đủ các ứng dụng: web, app, tiến trình..

Ưu tiên ứng viên test được automation test.

Tại Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel Thì Được Hưởng Những Gì

Được tham gia các dự án lớn, nhiều người dùng

Được làm việc ở môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện sẵn sàng hỗ trợ trong công việc để đạt kết quả tốt nhất.

Được nghỉ phép 12 ngày/năm, ngày lễ theo quy định của Nhà nước và 3 ngày nghỉ mát, đồng thời có hỗ trợ kinh phí nghỉ dưỡng.

Lương từ 20-25M.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin