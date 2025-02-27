Tuyển Lập trình viên Tổng Công Ty Mạng Lưới Viettel làm việc tại Hà Nội thu nhập Đến 25 Triệu

Mức lương Đến 25 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Toà nhà Epic - Ngõ 19, Duy Tân, Cầu Giấy,Hà Nội, Quận Cầu Giấy

Thiết kế, xây dựng và thực thi test script tự động cho web và mobile app.

Thiết kế, xây dựng và thực thi test script tự động cho web và mobile app.

Phối hợp với team phát triển để xác định yêu cầu kiểm thử và xây dựng kịch bản test.

Phân tích kết quả kiểm thử, xác định lỗi và phối hợp với đội ngũ phát triển để khắc phục.

Thực hiện báo cáo kết quả kiểm thử và đề xuất cải tiến chất lượng sản phẩm.

Tích hợp test automation vào quy trình CI/CD.

Nghiên cứu và áp dụng các công nghệ, công cụ kiểm thử mới để nâng cao chất lượng sản phẩm.

Với Mức Lương Đến 25 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp đại học hoặc cao đẳng chuyên ngành Công nghệ thông tin, Khoa học máy tính hoặc các ngành liên quan.

Có ít nhất 6 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực Automation Test.

Thành thạo Java và các framework kiểm thử như Selenium, Appium, TestNG.

Hiểu biết về quy trình phát triển phần mềm và quy trình kiểm thử phần mềm.

Có kinh nghiệm làm việc với Git, Jenkins, CI/CD là một lợi thế.

Có tư duy logic, cẩn thận, tỉ mỉ và có khả năng làm việc nhóm tốt.

Có khả năng đọc hiểu tài liệu tiếng Anh.

Được tham gia các dự án lớn, nhiều người dùng

Được tham gia các dự án lớn, nhiều người dùng

Được làm việc ở môi trường chuyên nghiệp, đồng nghiệp thân thiện sẵn sàng hỗ trợ trong công việc để đạt kết quả tốt nhất.

Được nghỉ phép 12 ngày/năm, ngày lễ theo quy định của Nhà nước và 3 ngày nghỉ mát, đồng thời có hỗ trợ kinh phí nghỉ dưỡng.

Lương upto 25M

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

