Tuyển Lập trình viên Công ty Cổ phần Công nghệ MicroTech làm việc tại Hà Nội thu nhập 15 - 20 Triệu

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại Công ty Cổ phần Công nghệ MicroTech
Mức lương
15 - 20 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc
- Hà Nội:
- 15 hồ xuân hương,Hà Nội
Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 15 - 20 Triệu
Phát triển các tính năng mới theo yêu cầu của hệ thống cho khách hàng
Trao đổi, làm rõ yêu cầu với BA
Thực hiện fix bug được phát hiện trong quá trình phát triển và triển khai.
Với Mức Lương 15 - 20 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì
Ít nhất 1 năm kinh nghiệm phát triển ứng dụng phần mềm bằng ngôn ngữ Java
Có kiến thức về OOP, Design Pattern
Có kinh nghiệm làm việc với: Spring Framework, Hibernate, JPA
Thành thạo một trong các hệ quản trị CSDL quan hệ: Oralce, MySQL
Có kinh nghiệm làm việc với các công cụ: Git, maven
Năng động, sáng tạo, có khả năng tự nghiên cứu
Ưu tiên ứng viên có chứng chỉ quốc tế của Oracle về phát triển ứng dụng Java: Java SE, Java EE
Tại Công ty Cổ phần Công nghệ MicroTech Thì Được Hưởng Những Gì
Lương tháng 13
Nghỉ phép, nghỉ lễ, Bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế theo luật lao động
Thời gian làm việc: Thứ 2-Thứ 6, từ 8h30-18h00
Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công ty Cổ phần Công nghệ MicroTech
Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.
