Tuyển Lập trình viên Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam làm việc tại Hà Nội thu nhập 10 - 15 Triệu

Mức lương 10 - 15 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nam Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Km12, Đường Cầu Diễn, Phường Phúc Diễn,Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương 10 - 15 Triệu

Phát triển phần mềm nhúng trên Linux cho các thiết bị IoT, tập trung vào kết nối mạng và truyền thông dữ liệu.

Thiết kế và lập trình giao tiếp LAN, WiFi, LoRa trên nền tảng nhúng.

Phát triển và tối ưu TCP/IP stack, HTTP server/client, MQTT broker/client để kết nối thiết bị IoT với cloud hoặc hệ thống cục bộ.

Triển khai các socket programming (TCP/UDP), WebSocket, TLS/SSL để đảm bảo bảo mật và hiệu suất truyền dữ liệu.

Tích hợp giao tiếp với phần cứng thông qua SPI, I2C, UART, CAN.

Xây dựng và tối ưu OTA Update, đảm bảo khả năng cập nhật firmware từ xa.

Debug và tối ưu hệ thống mạng trên thiết bị nhúng để đảm bảo kết nối ổn định.

Với Mức Lương 10 - 15 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Tốt nghiệp các trường Cao đẳng, đại học với các chuyên ngành:Điện tử - Viễn thông, Kỹ thuật máy tính, Tự động hóa, hoặc CNTT.

Nam, độ tuổi: 23 -30 tuổi

Có kinh nghiệm lập trình C/C++, Python trên hệ thống nhúng Linux.

Có kinh nghiệm với Linux Networking (iptables, ifconfig, netlink, bridge, routing) là một lợi thế.

Hiểu sâu về truyền thông LAN (Ethernet), WiFi (802.11), LoRaWAN và cách triển khai trên phần cứng

Thành thạo giao thức HTTP, TCP/IP, MQTT, WebSocket, TLS/SSL.

Hiểu biết về containerization (Docker) và triển khai Edge Computing là điểm cộng.

Ưu tiên UV có kinh nghiệm làm việc với Yocto hoặc Buildroot để tùy chỉnh hệ điều hành Linux nhúng.

Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam Thì Được Hưởng Những Gì

Thu nhập: 10.000.000 – 15.000.000 đồng/ tháng, có thể thương lượng.

Đánh giá năng lực và review lương hàng năm

Hưởng các chế độ phúc lợi, bảo hiểm theo quy định của Nhà nước

Liên hoan, sinh nhật cho CBCNV theo quý,..

Du lịch 1 lần/ năm, party 2 lần/ năm.

Phụ cấp công tác cho CBCNV đi công tác theo quy định của công ty.

Chính sách Life Care:

+ Tổ chức các giải thể thao: đá bóng, đánh cầu, đá cầu,..hàng tháng

+ Trà, cafe, ngũ cốc,.. hàng ngày

+ Bữa phụ bao gồm mỳ và sữa đối với CBCNV tăng ca từ 2h trở lên tại Công ty

Đề xuất các khóa đào tạo nhằm nâng cao năng lực chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại Công Ty TNHH Dịch Vụ Và Thương Mại Giải Pháp Kỹ Thuật Công Nghiệp Việt Nam

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây. Ứng tuyển ngay Lưu tin