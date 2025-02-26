Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SASEEME làm việc tại Hà Nội thu nhập 13 - 18 Triệu

Mức lương 13 - 18 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Nữ Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Không yêu cầu Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - 86 Mễ Trì Hạ, Từ Liêm

Mô Tả Công Việc

- Thực hiện kiểm tra và đánh giá chất lượng sản phẩm phần mềm để đảm bảo đáp ứng các tiêu chuẩn và yêu cầu đã đặt ra.

- Phát hiện, ghi nhận và phân loại các lỗi phần mềm, đồng thời theo dõi tiến trình khắc phục các lỗi này.

- Thiết lập và duy trì tài liệu kiểm thử, bao gồm kế hoạch kiểm thử, kịch bản kiểm thử và báo cáo kết quả kiểm thử.

- Hợp tác chặt chẽ với các nhóm phát triển và quản lý dự án để đảm bảo sự hiểu biết rõ ràng về yêu cầu và tiêu chí kiểm thử.

- Tham gia vào các cuộc họp đánh giá chất lượng và cung cấp phản hồi để cải thiện quy trình phát triển phần mềm.

Yêu Cầu Công Việc

- Tốt nghiệp đại học chuyên ngành Công nghệ Thông tin, Khoa học Máy tính hoặc lĩnh vực liên quan.

- Có ít nhất 2 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực kiểm thử phần mềm, ưu tiên ứng viên có kinh nghiệm với kiểm thử tự động.

- Kỹ năng phân tích và giải quyết vấn đề tốt, có khả năng làm việc độc lập và theo nhóm.

- Có khả năng viết báo cáo kiểm thử rõ ràng và chi tiết.

Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SASEEME Thì Được Hưởng Những Gì

- Đãi ngộ mức lương hấp dẫn từ 10- 18 triệu/tháng

- Được hướng dẫn và đào tạo từ những người giàu kinh nghiệm trong lĩnh vực;

- Có cơ hội trở thành Leader dự án của Công ty;

- Thưởng ngày lễ, Tết; lương tháng thứ 13; phúc lợi ngày sinh nhật;

- Ăn trưa, gửi xe, trà, cafe miễn phí;

- Môi trường làm việc trẻ, chuyên nghiệp và năng động;

- Được đóng BHXH, BHYT và hưởng các quyền lợi của người lao động đúng theo pháp luật của nhà nước;

- Được tham gia du lịch, teambuilding, vui chơi, giải trí,...

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ SASEEME

