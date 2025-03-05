Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 06/04/2025
CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM

Mức lương
Từ 3 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Dưới 1 năm
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hà Nội:

- Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Kiểm tra trình độ học viên đầu vào để đánh giá năng lực HV trước khi BP tuyển sinh tư vấn khóa học phù hợp
Dạy các bài demo cho học viên muốn học thử chương trình của English Amom.
Hoàn thành quy trình đánh giá và thông tin về học viên được test
Kèm riêng học viên yếu trong trường hợp BP đào tạo cần hỗ trợ
Hỗ trợ CV tài liệu chuyên môn khi cần.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp hoặc là sinh viên năm cuối
Có kinh nghiệm đi làm, có năng lực giao tiếp
Tiếng Anh tự nhiên, phát âm chuẩn
Tư duy làm việc gọn gàng và dứt khoát
Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng truyền đạt tốt
Gương mặt tươi, năng lượng

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 3,5TR + % hoa hồng từ bộ phận sales
Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.
Được trao đổi và đào tạo nghiệp vụ theo chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM

CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM

Quy mô: 25 - 99 Nhân viên
Địa điểm: Số 63, Block TT-B, Đường số 23 Khu đô thị Thành phố Giao Lưu, Phường Cổ Nhuế 2, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

