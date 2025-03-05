Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM làm việc tại Hà Nội thu nhập Từ 3 Triệu

Mức lương Từ 3 Triệu Hình thức làm việc Khác Giới tính Không yêu cầu Số lượng tuyển 1 người Kinh nghiệm Dưới 1 năm Cấp bậc Chưa cập nhật

Địa điểm làm việc - Hà Nội: - Hà Nội

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 3 Triệu

Kiểm tra trình độ học viên đầu vào để đánh giá năng lực HV trước khi BP tuyển sinh tư vấn khóa học phù hợp

Dạy các bài demo cho học viên muốn học thử chương trình của English Amom.

Hoàn thành quy trình đánh giá và thông tin về học viên được test

Kèm riêng học viên yếu trong trường hợp BP đào tạo cần hỗ trợ

Hỗ trợ CV tài liệu chuyên môn khi cần.

Với Mức Lương Từ 3 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Đã tốt nghiệp hoặc là sinh viên năm cuối

Có kinh nghiệm đi làm, có năng lực giao tiếp

Tiếng Anh tự nhiên, phát âm chuẩn

Tư duy làm việc gọn gàng và dứt khoát

Kỹ năng giao tiếp, kỹ năng truyền đạt tốt

Gương mặt tươi, năng lượng

Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM Thì Được Hưởng Những Gì

Lương cứng 3,5TR + % hoa hồng từ bộ phận sales

Được làm việc trong môi trường chuyên nghiệp, thân thiện.

Được trao đổi và đào tạo nghiệp vụ theo chuyên môn.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐÀO TẠO ENGLISH AMOM

