Tuyển Lập trình viên CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER làm việc tại Hồ Chí Minh thu nhập Từ 30 Triệu

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER
Ngày đăng tuyển: 05/03/2025
Hạn nộp hồ sơ: 05/04/2025
CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER

Lập trình viên

Chi Tiết Tin Tuyển Dụng Lập trình viên Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER

Mức lương
Từ 30 Triệu
Hình thức làm việc
Khác
Giới tính
Không yêu cầu
Số lượng tuyển
1 người
Kinh nghiệm
Không yêu cầu
Cấp bậc
Chưa cập nhật
Địa điểm làm việc

- Hồ Chí Minh:

- Toà nhà Lim, 9

- 11 Tôn Đức Thắng, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam, Quận 1

Mô Tả Công Việc Lập trình viên Với Mức Lương Từ 30 Triệu

Thiết kế, phát triển và duy trì giao diện web bằng ReactJS/VueJS.
Hợp tác với UX/UI Designers để tạo ra giao diện thân thiện với người dùng.
Tích hợp API và các dịch vụ backend để đảm bảo đầy đủ tính năng.
Tối ưu hiệu suất hiển thị, tốc độ tải trang và khả năng tương thích trên nhiều thiết bị.
Viết mã sạch, dễ bảo trì, có thể tái sử dụng.
Phân tích và xử lý các vấn đề liên quan đến giao diện web.
Cập nhật và áp dụng công nghệ, framework front-end mới nhất.
Triển khai landing page phục vụ SEO và các chiến dịch marketing.

Với Mức Lương Từ 30 Triệu Thì Cần Những Yêu Cầu Công Việc Gì

Thành thạo ReactJS/VueJS, HTML5, CSS, JavaScript.
ReactJS/VueJS, HTML5, CSS, JavaScript
Có kinh nghiệm về Responsive Design, tối ưu giao diện trên nhiều thiết bị.
Responsive Design
Hiểu biết về kiểm thử trình duyệt và kỹ năng debug.
Có kinh nghiệm sử dụng Git, Jira và các công cụ quản lý dự án.
Git, Jira
Biết sử dụng Photoshop, Figma để làm việc với UX/UI Designers.
Photoshop, Figma
Có tư duy logic, khả năng tự nghiên cứu và học hỏi công nghệ mới.
Ưu tiên (Điểm cộng):
Biết tiếng Trung ( Không bắt buộc ).
Hiểu và sử dụng CI/CD trong quá trình phát triển phần mềm.
CI/CD
Có kinh nghiệm làm việc với RESTful API, TypeScript.
RESTful API, TypeScript
Sử dụng tốt Bootstrap, Tailwind CSS, Ant Design.
Bootstrap, Tailwind CSS, Ant Design
Có kinh nghiệm tối ưu SEO cho trang web.

Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER Thì Được Hưởng Những Gì

1 - Về chính sách lương:
- Lương upto 30.000.000 VNĐ ( Có thể thương lượng dựa trên năng lực )
30.000.000 VNĐ ( Có thể thương lượng dựa trên năng lực )
- Phụ cấp:2.500.000 VNĐ
2.500.000 VNĐ
2 - Về phúc lợi khác:
- Được trang bị đầy đủ thiết bị làm việc.
- Hưởng đầy đủ chế độ về BHXH, BHYT, BHTN, công đoàn, phép năm,...
- Hưởng phúc lợi các ngày lễ: 02/9; 30/4; tết dương lịch,....
- Lương tháng 13 và thưởng theo hiệu suất;
- Tham gia các hoạt động cùng công ty như: Du lịch, nghỉ mát định kỳ, các hoạt động văn hóa – thể thao, teambuilding, các ngày lễ/ kỷ niệm/sinh nhật công ty,...
- Được ký hợp đồng lao động chính thức và hưởng các quyền lợi đúng luật lao động, công đoàn, hưởng các chính sách đãi ngộ xứng đáng, phù hợp với năng lực và kinh nghiệm.
3 - Về môi trường làm việc:
- Môi trường làm việc chuyên nghiệp với đội ngũ nhân sự trẻ – thân thiện, năng động và sáng tạo;
- Được hỗ trợ đầy đủ các công cụ phần mềm để làm việc
- Tạo cơ hội cho nhân viên phát triển bản thân.

Cách Thức Ứng Tuyển Tại CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER

Ứng viên nộp hồ sơ trực tuyến bằng cách bấm Ứng tuyển ngay dưới đây.

Liên Hệ Công Ty

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER

CÔNG TY TNHH ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN WINNER

Quy mô: 10 - 24 Nhân viên
Địa điểm: LIM TOWER ，11 Tôn Đức Thắng, Bến Nghé, Quận 1, Hồ Chí Minh

Vị Trí Công Việc

Khu Vực

